Netflix registra un alza 📈 antes de la publicación de sus beneficios del primer trimestre de 2025

Las acciones de Netflix (NFLX.US) suben poco m谩s del 0,5鈥% hoy, antes del informe de resultados del primer trimestre de 2025. Se espera que Wall Street siga de cerca estos resultados, especialmente porque el decepcionante informe de Netflix en 2022 precedi贸 a una fuerte correcci贸n en el mercado accionario estadounidense y gener贸 temores de una recesi贸n impulsada por la debilidad del consumo. En ese contexto, la empresa es vista ahora como una especie de "prueba de fuego" para evaluar la resiliencia del gasto en consumo discrecional, e incluso como un term贸metro del 谩nimo inversor general respecto a las acciones de consumo en EE.鈥疷U. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La gran inc贸gnita es: 驴Puede Netflix resistir los temores de recesi贸n y demostrar resiliencia en un entorno macroecon贸mico incierto? 驴Qu茅 esperan los inversores en esta ocasi贸n? Cabe destacar que la compa帽铆a ha confirmado que dejar谩 de informar el crecimiento trimestral de suscriptores y el ingreso promedio por usuario (ARPU). Esto implica menos transparencia en los indicadores clave de crecimiento y mayor presi贸n interpretativa sobre los inversores. Los mercados de opciones descuentan una volatilidad impl铆cita del 8,5鈥% en la acci贸n tras el informe de hoy. Expectativas 鈥 Las proyecciones vuelven a ser elevadas Ingresos: 10.500 millones de d贸lares vs. 9.370 millones hace un a帽o y por encima del pron贸stico de 10.420 millones.

BPA (beneficio por acci贸n): 5,68鈥疷SD vs. 5,28鈥疷SD hace un a帽o y una gu铆a interna de 5,58鈥疷SD. Los inversores se muestran optimistas, esperando que los beneficios y los ingresos superen ligeramente las proyecciones de la propia Netflix. A finales de 2024, la compa帽铆a contaba con 301,6 millones de suscriptores globales. Hasta ahora, su volumen y calidad de contenido se han traducido en mayor interacci贸n, crecimiento de la base de usuarios y mayor poder de fijaci贸n de precios. En 2024, Netflix registr贸 un incremento interanual de ingresos del 16鈥%, con un aumento del margen operativo del 21鈥% al 27鈥%. El crecimiento de suscriptores alcanz贸 los 41 millones de nuevos usuarios, superando su r茅cord anterior de 2020. Este impulso se debi贸 al 茅xito de producciones como la segunda temporada de 鈥淓l juego del calamar鈥, el debut en EE.鈥疷U. de WWE Raw, y el drama original 鈥淎dolescence鈥, todos considerados impulsores clave del engagement. La actual confianza del mercado tambi茅n se refleja en las expectativas para el segundo trimestre de 2025: Ingresos: 10.880 millones de d贸lares

BPA: 6,24鈥疷SD Esto confirmar铆a no solo la capacidad de Netflix para resistir el entorno econ贸mico adverso, sino tambi茅n para crecer frente a la cautela del consumidor. Comentarios de Wall Street Los analistas de Bank of America se mantienen optimistas y califican a Netflix como una de las empresas de medios m谩s resilientes en medio de la volatilidad. Sostienen que la demanda de entretenimiento se mantiene fuerte incluso en tiempos de desaceleraci贸n, ya que los consumidores no tienden a recortar totalmente el contenido accesible en casa.

Raymond James coincide, calificando a Netflix como una de las opciones m谩s 鈥 defensivas 鈥 del sector de medios digitales.

Por su parte, Bloomberg Intelligence destaca las metas ambiciosas de la compa帽铆a: duplicar ingresos y triplicar el EBIT para 2030, con un margen operativo objetivo del 40鈥%. Con una estimaci贸n de 18 millones de nuevas suscripciones netas por a帽o y un negocio publicitario en expansi贸n que podr铆a alcanzar 9.000 millones de d贸lares en ingresos (aproximadamente el 11鈥% del total) para 2030, Netflix est谩 bien posicionada para una evoluci贸n positiva a largo plazo. An谩lisis t茅cnico (Gr谩fico diario 鈥 D1) Las acciones de Netflix mantienen una tendencia alcista de largo plazo. Durante la 煤ltima correcci贸n, el precio respet贸 el soporte de la media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as, cerca de los 850 USD, y desde entonces ha subido m谩s de un 15鈥%.

La resistencia clave ahora se sit煤a en torno al nivel psicol贸gico de los 1.000 USD. El informe pr贸ximo 鈥攁nte la ausencia de datos sobre suscriptores y ARPU鈥 pondr谩 a prueba la confianza de los inversores y aumentar谩 el riesgo interpretativo del mercado. Valuation multiples聽 Netflix cotiza con una prima respecto al promedio del 铆ndice, con un PER cercano a 50 y un m煤ltiplo a 12 meses adelante de aproximadamente 40. Esta valoraci贸n deja poco margen de error: incluso un informe 鈥渟贸lido鈥 podr铆a no ser suficiente para impulsar significativamente la acci贸n. Dicho esto, una asignaci贸n de capital eficiente, el aumento del ROIC (retorno sobre el capital invertido) y la ca铆da del WACC (costo promedio ponderado de capital) siguen respaldando la narrativa de creaci贸n de valor a largo plazo. Fuente: xStation5, XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.