Nuevas decisiones de política monetaria

Dejamos atrás la reunión de la Fed, pero la semana de los bancos centrales no termina aquí. El Banco de Inglaterra anunciará hoy su decisión sobre los tipos de interés, y los mercados esperan un recorte de 25 puntos básicos. Se espera que este primer recorte de tipos desde febrero responda al riesgo de desaceleración económica derivado de la política comercial estadounidense. A pesar del consenso, hay voces que sugieren que algunos miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra podrían estar a favor de un recorte más agresivo de 50 puntos básicos para aliviar la presión sobre los hogares y las empresas. Nuevas decisiones sobre tipos de interés El Reino Unido seguirá siendo el centro de atención, debido a las especulaciones en torno a la conferencia de hoy en el Despacho Oval. Anoche, Trump anunció que se revelará un "importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y respetado". La apreciación de la libra esterlina a principios de la sesión refleja las expectativas del mercado antes de la conferencia, mientras que los avances comunicados en las negociaciones comerciales están alimentando el optimismo en el mercado bursátil. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además del Banco de Inglaterra, el Riksbank de Suecia y el Norges Bank de Noruega también publicarán sus decisiones monetarias, lo que significa que pronto veremos una mayor volatilidad en el mercado de divisas. Como es habitual los jueves, también conoceremos datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. La lectura de la semana pasada superó con creces las expectativas, pero el pronóstico de hoy sugiere un retorno al promedio estable de cuatro semanas para este año.

