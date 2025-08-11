La ausencia de datos clave provoca ligera toma de beneficios 📉

La semana comienza sin nuevos catalizadores que impulsen a la renta variable, con los principales índices registrando variaciones máximas de ±0,10 %. El dólar estadounidense repunta un 0,34 %, mientras los inversores ajustan posiciones.
Tecnológicas al alza
Intel
Sube más de un 5 % tras reportes de que su CEO planea reunirse con el presidente de EE. UU., Donald Trump, para abordar las preocupaciones planteadas la semana pasada sobre presuntos vínculos con empresas chinas.
Dell Technologies
Avanza un 1,70 % tras anunciar la ampliación de su colaboración con Nvidia y Elastic dentro de su plataforma AI Data Platform.
Micron
Gana un 2,90 % después de elevar su previsión para el cuarto trimestre fiscal, citando mayor crecimiento en los precios de DRAM y sólida ejecución operativa.
Bancos y defensa bajo presión
Citigroup
Según Bloomberg, documentos internos muestran que el banco habría mantenido negocios legales con Heritage Trust tras sanciones a Suleiman Kerimov en 2018. Las acciones cayeron ante temores de sanciones regulatorias y una posible investigación federal.
Rheinmetall
El fabricante alemán de defensa cae casi un 4 % ante la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania.
Materias primas: cacao y oro en foco
Barrick Mining Corporation
Publicó resultados del 2T 2025 antes de la apertura. Pese al crecimiento de ingresos por las tendencias positivas del oro, reportó una caída en volúmenes de ventas debido al deterioro contable tras perder el control de una mina en Mali.
Cacao
Los futuros en ICE suben más de un 7 % tras informes de sequías y lluvias extremas en África Occidental, sumados a preocupaciones por la oferta, lo que forzó el cierre de numerosas posiciones cortas.
Oro
Cae un 1,23 % hasta 3.350 USD por onza. Se prevé que Donald Trump y Vladimir Putin se reúnan en la segunda semana de agosto en Alaska para buscar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.
Criptomonedas: comportamiento mixto
Bitcoin (BTCUSD)
Retrocede por debajo de los 120.000 USD presionado por la incertidumbre en la renta variable.
Ethereum (ETHUSD)
Sube un 0,98 % hasta 4.290 USD, su nivel más alto desde el mercado alcista de 2021, impulsado por la entrada de capital institucional.
Política monetaria: sucesión en la Fed
Según funcionarios, Bowman y Jefferson están siendo considerados para la presidencia de la Reserva Federal, mientras el equipo de Trump amplía la lista de candidatos para liderar el banco central.
