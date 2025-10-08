¡Nuevo máximo histórico en el paladio! 📈🚨

Demanda creciente desde Asia , especialmente en India y China, apoya el repunte del paladio y el platino.

El mercado de metales preciosos atraviesa una fase de crecimiento excepcional, impulsada por la expansión monetaria global y los niveles récord de endeudamiento público y privado. Estas condiciones están favoreciendo el retorno de los inversores hacia activos tangibles como refugio frente a la depreciación de las divisas fiduciarias. El paladio y el platino destacan especialmente dentro de este impulso, con un aumento de la demanda procedente de los mercados indio y chino, donde tanto los inversores minoristas como los consumidores de joyería buscan alternativas al oro tradicional. En estas economías, el interés por los metales de inversión tiene raíces culturales y económicas, y la reciente reactivación del sector refleja una fuerte preferencia por activos físicos como instrumento de preservación de valor. El sentimiento positivo abarca todo el segmento de metales preciosos, y los movimientos actuales pueden interpretarse como un intento de reducir la histórica brecha de precios entre el oro y el resto de metales —entre ellos, la plata, el platino y el paladio—. Además, la baja liquidez del mercado del paladio amplifica las oscilaciones, haciendo que incluso flujos moderados de capital generen grandes variaciones de precio, como las observadas en las últimas semanas.

