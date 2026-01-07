Resumen diario: Las acciones de Alphabet sostienen el ánimo en Wall Street 🗽 Caen el petróleo, los metales preciosos y las criptomonedas

Europa tuvo una sesión mixta: el DAX alemán subió más de 0,9%, mientras que el FTSE del Reino Unido cayó cerca de 0,7%. El CAC 40 francés cerró prácticamente plano y el WIG20 polaco volvió a liderar la región, con una subida superior al 1,6% en la jornada y de casi 3,5% en lo que va del año, reflejando expectativas del mercado sobre un posible avance hacia el fin de la guerra en Ucrania durante 2026.

En Estados Unidos, los índices mantienen un sesgo positivo, aunque con divergencias. El S&P 500 avanza de forma moderada, el Nasdaq sube cerca de 0,5%, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocede más de 0,5%. El sector de software destaca con subidas generalizadas, y Alphabet es la gran protagonista del día, con un avance de 3%.

Washington planea acelerar el despliegue de vehículos autónomos, lo que podría beneficiar a Waymo y, de forma indirecta, a Google. Además, la compañía avanza en el desarrollo de TorchTPU, un chip que compite con los de Nvidia, y su modelo de IA Gemini 3 está mostrando resultados positivos. En paralelo, China volvió a recomendar a las empresas locales suspender la compra de chips Nvidia H200, aunque la acción no sufrió ventas significativas y se mantiene cerca de los USD 190, con una leve baja.

Fuera de Alphabet, Intel subió tras anunciar un nuevo producto enfocado en el segmento gamer, mientras que Eli Lilly avanzó al buscar diversificación de su negocio mediante la adquisición de Ventyx Biosciences, con la acción cerca de máximos históricos.

Los últimos datos de Estados Unidos refuerzan la percepción de una Fed relativamente dovish al inicio de 2026. Las vacantes laborales (JOLTS) cayeron en torno a 700 mil interanual, quedando por debajo de lo esperado (7,14 millones vs. 7,64 millones). Los pedidos a fábrica bajaron -1,2% frente al -1,1% previsto. En contraste, el ISM de servicios sorprendió al alza con 52 frente a 49 esperados, y el empleo privado según ADP aumentó en 41 mil puestos, frente a 50 mil esperados y -32 mil del dato previo.

El fuerte aumento de los inventarios de gasolina según la EIA compensó la caída de los inventarios de crudo, presionando a la baja los precios del petróleo, que cayeron por debajo de los USD 60 por barril, acercándose a mínimos locales. El mercado empieza a descontar con mayor fuerza riesgos de demanda más débil y oferta abundante.

En materias primas agrícolas, las compras de fondos, la sequía en las Grandes Llanuras de EE. UU., los riesgos geopolíticos, la reducción de exportaciones por el Mar Negro y la expectativa de mayores importaciones desde China están dando soporte a los precios al inicio de 2026. Trigo, soja y maíz rebotan tras caídas pronunciadas.

El mercado de metales preciosos sigue bajo presión: el oro cae casi 1%, la plata cerca de 5% y el platino alrededor de 6%. La estructura del Commitment of Traders (CFTC) es más favorable para el oro que para la plata, aunque el elevado apalancamiento y el alto interés abierto sugieren que la volatilidad de corto plazo podría mantenerse.

Bitcoin pierde impulso alcista y cae hacia los USD 91.000, sin lograr superar la zona de USD 95.000, un nivel clave desde la perspectiva de los dealers de opciones (gamma). A pesar de las compras récord en ETFs spot de EE. UU. desde octubre, el panorama general del mercado cripto sigue siendo frágil.