Cambios importantes en los índices de materias primas: implicaciones para la plata y el cacao

Índices de referencia de materias primas como el S&P GSCI y, fundamentalmente, el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM) se encuentran en proceso de reequilibrio anual. Este proceso se ajusta a las fluctuaciones en el rendimiento de los precios, los niveles de producción y la liquidez del mercado. Dada la extraordinaria volatilidad observada a lo largo de 2025, los mercados se preparan para una reorganización significativa. El reequilibrio del BCOM está programado del 8 al 14 de enero de 2026, aunque las ponderaciones objetivo, calculadas sobre una media móvil histórica de cinco años, se divulgaron con bastante antelación.

Dado que Bloomberg estima que los fondos pasivos (principalmente ETF) que replican el índice gestionan más de 100.000 millones de dólares, la magnitud de las fluctuaciones de precios en 2025 podría desencadenar una mayor volatilidad a principios de enero. Sin embargo, es importante señalar que el reequilibrio es una regla mecánica de indexación, más que un cambio económico fundamental. Además, la gran mayoría de estos fondos no replican físicamente las materias primas subyacentes del índice. ¿Qué deben esperar entonces los inversores en los próximos días?

Mecanismo de Ajuste de Ponderaciones



BCOM reequilibra cada enero utilizando una proporción de 2:1 entre los datos de liquidez y los datos de producción global. Si bien las ponderaciones objetivo se anunciaron en octubre de 2025, el reequilibrio real por parte de los fondos se produce dentro de un período de negociación de cinco días a principios de enero. Para minimizar el error de seguimiento, los fondos suelen alinear sus operaciones estrechamente con la recalibración del índice. Las restricciones regulatorias también influyen: ninguna materia prima individual puede superar una asignación del 15%, y ningún sector individual puede superar el 33%.

El reequilibrio de BCOM coincide con el del S&P GSCI (del 8 al 15 de enero de 2026), lo que genera una densa concentración de flujos pasivos. En teoría, una rotación tan significativa podría presionar el extremo inicial de la curva de futuros a medida que se liquidan o establecen posiciones en masa. Esto puede generar anomalías a corto plazo, proporcionando puntos de entrada para los inversores a medida que los mercados se normalizan.

Asignaciones del sector BCOM para 2026

La energía se mantiene como el sector dominante con un 29,44%, a pesar de un ligero descenso debido a la menor ponderación del gas natural y el WTI. El cambio más notable es el mayor diferencial WTI-Brent en la historia de BCOM: el WTI ha caído a un mínimo histórico del 6,64%, mientras que el Brent ha subido a un máximo histórico del 8,36%. Este cambio subraya una migración de liquidez hacia los índices de referencia europeos.

Los metales preciosos registran un ligero aumento de su participación, hasta el 18,84%, aunque la dinámica interna está cambiando. Los metales industriales han subido hasta el 15,76%, impulsados ​​por el repunte del cobre el año pasado, mientras que el sector de los cereales ha descendido hasta el 21,15%. Quizás el cambio estructural más notable sea el regreso triunfal del cacao. Luego de una pausa de 21 años (tras haber sido excluido en 2005), el cacao regresa al índice de 25 productos básicos con una ponderación del 1,71%, habiendo cumplido con los umbrales de liquidez y producción durante dos años consecutivos.

Nuevas ponderaciones en el Índice de Materias Primas Bloomberg en comparación con los objetivos para 2025. Los cambios más significativos incluyen la ampliación del diferencial Brent-WTI, la reducción de la ponderación de la plata y la inclusión del cacao. Fuente: Bloomberg Finance LP

Cambios de peso clave: Reversión a la media en los metales

Si bien los pesos objetivo rara vez se desvían drásticamente de un año a otro, la brecha entre los pesos "reales" actuales y los nuevos objetivos es sustancial.

La plata representa actualmente casi el 10% del Índice de Materias Primas Bloomberg, mientras que el oro supera el 20%. Las ponderaciones objetivo son de aproximadamente el 4% y el 15%, respectivamente. En teoría, esto implica una importante liquidación de fondos pasivos. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los cambios en la composición presentan un claro panorama de reversión a la media en los metales preciosos. La plata representa el caso más dramático: su ponderación se reducirá del ~9,7% (donde subió tras un repunte del +150% en 2025) a poco menos del 4%. El oro, a pesar de su fortaleza histórica en 2025, verá aumentar su ponderación objetivo al 14,9% (desde el ~14,3%), aunque esto aún representa una reducción con respecto a su ponderación efectiva actual de aproximadamente el 20% dentro del índice.

En el sector energético, la ponderación del WTI cae del 7,6% al 6,64%, mientras que el aumento del Brent al 8,36% refuerza la inclinación del índice hacia el índice de referencia global/europeo. El cobre avanza significativamente hasta el 6,36%, probablemente debido a las limitaciones de la oferta, mientras que el gas natural cae al 7,20% en medio de un enorme exceso de oferta en EE. UU. El regreso del cacao con un peso del 1,71% marca la mayor incorporación positiva individual, impulsada por la actual crisis de suministro y la amplia apreciación de los precios en los últimos años.

Evaluación de la narrativa de la "liquidación de la plata"

Según la estimación de Bloomberg de un mercado de 100.000 millones de dólares que sigue al BCOM, reducir la ponderación de la plata del 10% al 4% podría, en teoría, provocar el cierre de posiciones de futuros por valor de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Algunos medios de comunicación han presentado esto como un riesgo sistémico, pero la realidad es más matizada.

El tamaño del mercado de futuros, basado en el informe COT para las principales materias primas, muestra que entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en plata representarían más del 10% del interés abierto. En el caso del oro, la reorganización tendría un impacto significativamente menor. Fuente: Bloomberg Finance LP

En primer lugar, el reequilibrio se extiende a lo largo de cinco días. Incluso si viéramos una reducción del 10% en el interés abierto de la plata, no se produciría en una sola sesión. Además, el mercado ha estado al tanto de estos cambios desde octubre de 2025. Los fondos puramente pasivos que replican el índice al 100% representan solo unos 2.600 millones de dólares en activos bajo gestión.

Los fondos puramente pasivos basados ​​en índices de materias primas gestionan tan solo unos 9.000 millones de dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP

ETF pasivos que replican el índice Bloomberg Commodities con un 100 % de replicación. Fuente: Bloomberg Finance LP

Además, el mayor ETF BCOM con sede en EE. UU. actualmente tiene un peso de plata significativamente menor que el objetivo del índice y utiliza instrumentos de deuda para garantizar futuros.

La plata representa solo el 1% del mayor ETF del índice de materias primas Bloomberg con sede en EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los ETF sintéticos, comunes fuera de EE. UU., utilizan swaps de rendimiento total (TRS). Los bancos de inversión que ofrecen estos swaps gestionan el riesgo de forma dinámica y podrían haber comenzado a reequilibrar su cartera hace meses, como lo sugiere la reciente disminución de las posiciones largas especulativas en plata.

Las posiciones no comerciales también incluyen las denominadas posiciones swap. El número de posiciones largas entre los fondos no comerciales ha estado disminuyendo durante algún tiempo. Fuente: Bloomberg Finance LP

Al incluir fondos replicados física y sintéticamente, el valor de los activos es ligeramente superior; sin embargo, las contrapartes de swaps pueden gestionar sus posiciones y riesgos con gran flexibilidad. Fuente: Bloomberg Finance LP

Cambios de sentimiento en los ETF de plata

Si bien el reequilibrio del índice podría no ser tan catastrófico como sugieren algunos titulares, se observa un cambio claro en los vehículos de inversión directa en plata. Los ETF de plata física han estado liquidando posiciones desde finales de 2025, mientras que los ETF de oro siguen registrando compras moderadas. Simultáneamente, se observa un aumento en las participaciones en fondos apalancados de plata con posiciones cortas.

Los ETF de plata comenzaron a vender plata a finales de 2025 (línea azul), mientras que los ETF de oro siguen comprando moderadamente (línea blanca). Fuente: Bloomberg Finance LP

​​​​​​​

El gráfico muestra el número de unidades del fondo, el volumen y el valor de los activos de SLV, ZSL (2x corto) y 3SIS (3x corto) para plata. El número de unidades y el volumen han aumentado significativamente para los fondos que operan en corto con plata. Fuente: Bloomberg Finance LP

¿Puede el cacao recuperarse gracias a su inclusión en el índice?

Algunos análisis sugieren que la inclusión del cacao podría atraer más de 2.000 millones de dólares al mercado de futuros, una cifra enorme para un mercado valorado en unos 7.000 millones de dólares. Sin embargo, es probable que las entradas reales sean mucho menores. La actividad especulativa ha aumentado, pero actualmente los vendedores dominan a los compradores, y la liquidez se mantiene históricamente baja.

​​​​​​​

Hemos observado un aumento en las posiciones cortas y un aumento ligeramente menor en las posiciones largas entre los especuladores. Las posiciones netas se mantienen en mínimos extremos. Fuente: Bloomberg Finance LP

Perspectivas para la plata y el cacao

La plata se encuentra actualmente en corrección, cayendo más de 8$ desde su máximo reciente. Si bien los fundamentos físicos se mantienen sin cambios, la corrección podría profundizarse por debajo de los 70$ por onza si persisten las liquidaciones de ETF.

Gráfico de la plata con velas diarias

​​​​​​​

Tras un 2025 brutal, el cacao muestra signos de recuperación. Con baja liquidez, incluso las entradas modestas derivadas del reequilibrio del índice podrían impulsar los precios hacia el rango de 6.500 a 6.700 dólares por tonelada.

Gráfico del cacao con velas diarias

​​​​​​​