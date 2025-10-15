Nuevos comentarios de la Fed sobre política monetaria 🏛️

Conclusiones clave Susan Collins, de la Fed, anuncia otro recorte de tipos de 25 puntos básicos.

El debilitamiento del mercado laboral estadounidense es preocupante.

El euro-dólar sube un 0,2%, superando el nivel de 1,16.

Susan Collins, de la Reserva Federal, señaló que la Fed tendrá que recortar los tipos para apoyar el debilitamiento del mercado laboral en todo el país. Collins cree que la contratación mejorará en el futuro. Comentarios de Collins Quizás otros 25 puntos básicos de flexibilización serían apropiados.

Los riesgos del mercado laboral sugieren que se necesita una mayor flexibilización.

Los indicadores de confianza del consumidor no son particularmente sólidos, y esta no ha sido el mejor predictor del consumo.

Preveo que la contratación mejorará a largo plazo.

Llevo tiempo anticipando que los aranceles tardarían en repercutir en la economía.

La inflación sigue siendo una prioridad.

La tasa de crecimiento del empleo de equilibrio podría rondar los 40.000 empleos mensuales.

Es probable que los riesgos a la baja para el mercado laboral hayan aumentado.

Es prudente normalizar las tasas un poco más en 2025.

A medida que se disipe la incertidumbre, se espera que la contratación aumente.

Prevemos un aumento adicional relativamente moderado del desempleo.

La política monetaria seguiría siendo restrictiva incluso con una mayor flexibilización.

Los riesgos de inflación se han vuelto más contenidos, pero los aranceles seguirán impulsando los precios al alza.

La inflación debería comenzar a disminuir a medida que disminuya el impacto de los aranceles.

Los riesgos a la baja para el mercado laboral han aumentado.

Las condiciones financieras favorables beneficiarán a los hogares.

Se prevé un mayor crecimiento, un ligero aumento del desempleo y una inflación elevada.

La política monetaria no sigue la trayectoria preestablecida; existen escenarios que mantendrían los tipos estables.

Parece prudente recortar aún más los tipos dados los menores riesgos de inflación y las preocupaciones sobre el mercado laboral. Cotización del euro-dólar Al observar el par euro-dólar, podemos ver un patrón de "doble suelo", que puede indicar que los alcistas tienen el poder de cruzar por encima de la zona de resistencia EMA200 (la línea roja). Fuente : Plataforma XTB

