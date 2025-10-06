Nuevos máximos del S&P 500

- El S&P 500 sube un 0,3% y alcanza nuevos máximos en los 6.735 puntos.
El S&P 500 sube un 0,3% y alcanza nuevos máximos en los 6.735 puntos. Ni el cierre del gobierno americano, que ya va por su sexto día, ni la incertidumbre que se cierne sobre la deuda europea tras la nueva crisis política en Francia generan un retroceso en el mercado, que ya pone el foco en las presentaciones de resultados corporativos, cuyo pistoletazo de salida se espera para el próximo 14 de octubre con el sector bancario americano.
A nivel corporativo sobresale AMD, con sus acciones disparándose un 30% tras el potente acuerdo con OpenAI para suministrar los chips Instinct MI450 con una capacidad total de 6 gigavatios. Esta colaboración permitirá a AMD aumentar significativamente su participación en el creciente mercado de infraestructura de IA. Además, AMD ha emitido warrants de OpenAI por 160 millones de acciones, que se activarán al alcanzar determinados hitos técnicos y financieros.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
