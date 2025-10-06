Nuevos máximos del S&P 500

El S&P 500 sube un 0,3% y alcanza nuevos máximos en los 6.735 puntos. Ni el cierre del gobierno americano, que ya va por su sexto día, ni la incertidumbre que se cierne sobre la deuda europea tras la nueva crisis política en Francia generan un retroceso en el mercado, que ya pone el foco en las presentaciones de resultados corporativos, cuyo pistoletazo de salida se espera para el próximo 14 de octubre con el sector bancario americano.

A nivel corporativo sobresale AMD, con sus acciones disparándose un 30% tras el potente acuerdo con OpenAI para suministrar los chips Instinct MI450 con una capacidad total de 6 gigavatios. Esta colaboración permitirá a AMD aumentar significativamente su participación en el creciente mercado de infraestructura de IA. Además, AMD ha emitido warrants de OpenAI por 160 millones de acciones, que se activarán al alcanzar determinados hitos técnicos y financieros.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

