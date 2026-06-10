Después de los comunicados de ayer, en los que se indicaba que se había llegado a un supuesto acuerdo entre Israel e Irán para no continuar con las hostilidades y así poder mantener el frágil alto el fuego, hoy ha vuelto a haber movimiento en Oriente Medio: misiles cruzados vuelven a poner en jaque la tregua.

Y no es ninguna novedad. El alto el fuego en esta región está más frágil que nunca, con intercambios de hostilidades que elevan el riesgo de retomar el conflicto de manera abierta.

Aun así, el mercado no parece haber sido sorprendido y el impacto en el petróleo ha sido limitado: tras caer ayer un 3%, hoy cotiza prácticamente plano. El Brent se sitúa ya en torno a 91 dólares, alejándose de la barrera psicológica de los 100.

La tregua en Oriente Medio salta por los aires

La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán saltó por los aires después de que un helicóptero estadounidense fuera derribado cerca del Estrecho de Ormuz, desencadenando una cadena de ataques aéreos y con misiles entre ambos países.

Donald Trump ordenó una respuesta inmediata que incluyó bombardeos sobre defensas aéreas, centros de control y radares iraníes en las proximidades del estrecho, uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta.

Irán respondió con contundencia: lanzó misiles contra cuatro objetivos estadounidenses, entre ellos refugios de F‑35 y un centro de mando en la base Al‑Azraq (Jordania), además de ataques con drones contra instalaciones en Baréin y Kuwait.

Diplomacia bajo presión mientras continúan los choques

Pese a la escalada en Oriente Medio, las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán siguen en marcha. Trump insiste en que un acuerdo provisional está cerca, aunque la presión política aumenta ante el riesgo de una guerra abierta que ya ha dejado miles de muertos desde febrero y ha disparado los precios energéticos.

Irán mantiene su exigencia de descongelar 10.000 millones de dólares en fondos retenidos, mientras la disputa sobre el uranio enriquecido continúa bloqueando avances.

La tensión se agrava con la reanudación de ataques entre Israel y Hezbolá en Líbano, lo que añade otra capa de inestabilidad al tablero regional. La diplomacia se encuentra bajo una presión creciente, con declaraciones cruzadas, amenazas energéticas y un proceso negociador que avanza a trompicones.