PIB de EE. UU. por encima de lo esperado 📌

Informe de crecimiento del PIB en EE. UU. PIB (T2): real: 3,3% intertrimestral; pronóstico: 3,0%. Anterior: -0,5%.

Índice de precios del PIB (T2): real: 2,0% intertrimestral; pronóstico: 2,0%. Anterior: 3,8%.

Ventas del PIB (T2): real: 6,8%; pronóstico: 6,3%. Anterior: -3,1%.

Precios PCE (T2): real: 2,0%; pronóstico: 2,1%. Anterior: 3,7%.

Precios PCE subyacente (T2): real: 2,50%; pronóstico: 2,50%. Anterior: 3,50%.

Gasto real del consumidor (T2): real: 1,6%; pronóstico: 1,4%. Anterior: 0,5%. La economía estadounidense repuntó en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento del PIB real del 3,3% anual tras una caída del 0,5% en el primer trimestre, impulsado principalmente por la disminución de las importaciones y un mayor gasto de consumo, compensado en parte por una menor inversión y exportaciones. La segunda estimación revisó el PIB ligeramente al alza, con un aumento de las ventas finales reales a compradores privados nacionales del 1,9% y un incremento del ingreso interno bruto real del 4,8%. La inflación se moderó ligeramente, ya que el índice de precios PCE subió un 2,0% (2,5% excluyendo alimentos y energía), mientras que los beneficios empresariales aumentaron en 65.500 millones de dólares, revirtiendo una caída de 90.600 millones de dólares en el primer trimestre. Cotización del S&P 500 Fuente : Plataforma de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

