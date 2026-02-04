Plata en pausa: ¿rebote inminente o falsa alarma?

Conclusiones clave La plata sube un 5% hasta 89 USD.

El repunte está impulsado por mayor posicionamiento de minoristas y fondos, junto con una mejora del sentimiento global de mercado.

Los fundamentales siguen siendo sólidos gracias a la fuerte demanda del sector fotovoltaico y la oferta limitada, aunque las elevadas ganancias acumuladas podrían provocar tomas de beneficios institucionales.

La plata rebotó con fuerza tras la venta masiva de la semana pasada, subiendo alrededor de un 5% hasta los 89 USD por onza y siguiendo los pasos del fuerte repunte del oro. El metal mantuvo el soporte técnico clave en la media EMA50, lo que confirma la continuación de la tendencia alcista en el gráfico diario. Cabe destacar que, en el pasado, esta zona ha sido repetidamente un punto clave de activación de demanda, capaz de sostener la tendencia alcista (vigente desde mediados del año pasado) en cada ocasión. Las mechas inferiores de las sesiones del 30 de enero y 2 de febrero indican que la presión bajista fue absorbida por los compradores, lo que también impulsó al alza el precio de la plata. Factores que impulsan la Plata La recuperación está siendo impulsada por el aumento de posiciones de inversores minoristas y fondos, así como por la mejora del sentimiento en los mercados globales, aunque la volatilidad sigue siendo elevada debido a la menor profundidad del mercado. Los fundamentales de la plata siguen siendo sólidos, especialmente gracias a la fuerte demanda a largo plazo del sector fotovoltaico y a la oferta limitada, factores que respaldan la perspectiva de un mayor fortalecimiento del precio. Sin embargo, conviene recordar que, dado el elevado rendimiento nominal acumulado por la plata, algunos inversores institucionales o de cobertura podrían reducir su exposición a la materia prima, lo que también podría generar correcciones bajistas potenciales. Precio de la Plata en temporalidad diaria Source: xStation

