PMI y empleo en EE. UU. marcan la jornada

El jueves estará dominado por los informes del PMI, que ofrecerán información sobre la actividad manufacturera y de servicios en las economías clave. Se espera que el índice de la eurozona, que se ha mantenido ligeramente por encima de 50 durante meses, caiga un 0,2%, lo que indica una expansión más lenta del sector privado tras la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump. Al otro lado del Atlántico, además del PMI, se publicarán los datos de solicitudes de desempleo en EE. UU., especialmente importantes después de que las actas de la Fed de ayer destacaran la confianza en el empleo y una mayor preocupación por la inflación. También se publicarán el informe regional de la Fed de Filadelfia y el índice adelantado de EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico para hoy 09:15 AM– Francia, informe del PMI de agosto: PMI compuesto: pronóstico 48,5; anterior 48,6

PMI manufacturero: pronóstico 48,2; anterior 48,2

PMI de servicios: pronóstico 48,5; anterior 48,5 09:30 AM– Alemania, informe del PMI de agosto: PMI compuesto: pronóstico 50,2; anterior 50,6

PMI manufacturero: pronóstico 48,8; anterior 49,1

PMI de servicios: pronóstico 50,4; anterior 50,6 10:00 AM– Eurozona, informe del PMI de agosto: PMI compuesto: pronóstico 50,7; anterior 50,9

PMI de servicios: pronóstico 50,8; anterior 51,0

PMI manufacturero: pronóstico 49,5; anterior 49,8 10:00 AM – Polonia, producción industrial de julio: Economic calendar: PMIs and US jobless claims in focus (21.08.2025) 10:00 AM– Polonia, datos del mercado laboral de julio: Crecimiento del empleo: pronóstico -0,8% interanual; anterior -0,8% interanual

Salarios del sector corporativo: pronóstico 8,6% interanual; anterior 9,0% interanual 10:00 AM – Polonia, datos de inflación de julio: 09:00 BST – Polonia, datos de inflación de julio: 10:30 AM – Reino Unido, informe del PMI de agosto: 09:30 BST – Reino Unido, informe del PMI de agosto:

PMI manufacturero: pronóstico 48,2; anterior 48,0

PMI compuesto: pronóstico 51,6; anterior 51,5 13:30 PM– EE. UU., Discurso del miembro del FOMC, Raphael Bostic 14:30 PM – Canadá, Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) de julio: Mensual: pronóstico -0,5% m/m; anterior 2,7% m/m

Anual: anterior 1,1% a/a 14:30 PM – Canadá, datos de inflación de julio: Índice de precios de productos industriales (IPPI): previsión 0,3% m/m; anterior 0,4% m/m

IPPI interanual: anterior 1,7% interanual 14:30 PM – EE. UU., Solicitudes semanales de subsidio por desempleo: Solicitudes iniciales: pronóstico: 226.000; anterior: 224.000

Promedio de 4 semanas: anterior: 221.750

Solicitudes continuas: pronóstico: 1.960 millones; anterior: 1.953 millones 14:30 PM– EE. UU., informe de la Reserva Federal de Filadelfia de agosto: Índice manufacturero: pronóstico: 6,8; anterior: 15,9

Condiciones comerciales: anterior: 21,5

Precios: anterior: 58,8

Nuevos pedidos: anterior: 18,4

Empleo: anterior: 10,3 15:45 PM– EE. UU., informe del PMI de agosto: PMI manufacturero: pronóstico: 49,7; anterior: 49,8

PMI compuesto global del S&P: anterior: 55,1

PMI de servicios: pronóstico: 54,2; anterior: 55,7 16:00 PM– EE. UU., índice adelantado de julio: Pronóstico -0,1% m/m; anterior -0,3% m/m 16:00 PM – EE. UU., ventas de viviendas existentes de julio: Pronóstico 3,92M; anterior 3,93M 19:00 PM– EE. UU., subasta de TIPS a 30 años: Anterior 2,403%

