Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)

En la próxima semana, valdrá la pena monitorear los siguientes tres instrumentos: Bitcoin, USDJPY y Nasdaq 100. Los seleccionamos debido a los datos macroeconómicos entrantes y a sus niveles técnicos actuales. Cada uno se encuentra en un punto crítico: Bitcoin lucha por mantener su tendencia en condiciones de baja liquidez, el USDJPY reacciona al mayor paquete fiscal de Japón desde la pandemia y a la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del BoJ, y el Nasdaq 100 se mueve entre los sólidos beneficios de Nvidia y el creciente grado de incertidumbre económica y monetaria.

Bitcoin

Bitcoin vuelve a poner a prueba la zona de 80,000 USD, y las perspectivas de corto plazo dependen de mantener la zona clave de soporte entre 75,000 y 80,000 USD. El mercado está lidiando actualmente con una liquidez excepcionalmente baja —en parte debido a cambios en el Treasury General Account y la menor actividad entre las mayores carteras (las llamadas whales, que han tomado beneficios). En la próxima semana, los inversores se enfocarán principalmente en los flujos de entrada y salida de ETF spot y en el sentimiento del mercado de renta variable. Esta semana, los flujos de salida de ETF alcanzaron niveles récord en medio de una caída impulsada por pánico.

USDJPY

El par USDJPY permanece en el centro de atención mientras Japón cierra la semana con un paquete fiscal récord de 21.3 billones de JPY y crecientes presiones inflacionarias. Tanto la inflación subyacente como la general se mantienen en un elevado 3.0–3.1%, y tanto el gobernador Ueda como el miembro del directorio Koeda señalan la posibilidad de nuevas subidas de tipos. El próximo viernes obtendremos un conjunto clave de datos: inflación de Tokio, ventas minoristas y producción industrial —todos ellos podrían aumentar las expectativas de un movimiento del BoJ en diciembre. Sin embargo, el mercado sigue cauteloso: el yen ha sido la moneda más débil del G10 en las últimas semanas, y los inversores temen ventas estructurales de JGB más que un endurecimiento monetario propiamente dicho.

Nasdaq 100

Aunque Nvidia cumplió las expectativas del mercado en su informe trimestral, esto no logró sostener un sentimiento positivo. El índice Nasdaq 100 repuntó tras los resultados, pero pronto volvió a enfrentar presión vendedora. La caída acumulada desde los máximos supera ahora el 8.30%. Los inversores temen que las nuevas inversiones en IA estén siendo infladas artificialmente. El cierre del gobierno estadounidense generó problemas de liquidez (visibles en la acción del precio de BTC), y las opiniones sobre un posible recorte de tasas en la próxima reunión permanecen divididas. En la semana entrante, también recibiremos los datos rezagados del PPI.