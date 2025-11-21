Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre

-
El final de la semana no trae alivio a los mercados financieros. A pesar de varios intentos de recuperación, los bajistas dominaron esta semana, principalmente debido a la incertidumbre geopolítica, temores sobre una posible burbuja de IA y la postura agresiva de los funcionarios de la Fed.
-
Al momento de la publicación, los índices estadounidenses intentan recuperar terreno. El S&P 500 sube un 0.90% y el Nasdaq 100 avanza un 0.70%. Las mayores alzas provienen de las empresas de pequeña capitalización, con el Russell 2000 subiendo 2.30%.
-
Esta semana ha sido particularmente difícil para las tecnológicas. El Nasdaq 100 cae 3.55% en el balance semanal, y en el punto más agudo de la caída de hoy, el retroceso alcanzó casi el 4.80%.
-
Eli Lilly (LLY.US) se unió oficialmente al grupo élite de compañías estadounidenses valoradas en más de un billón de dólares, convirtiéndose en la décima empresa estadounidense en alcanzar este hito.
-
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció que el informe del Índice de Costo Laboral (ECI) correspondiente al tercer trimestre se publicará el 10 de diciembre. El informe sobre salarios reales de octubre fue cancelado, y el dato del IPC de noviembre se publicará el 18 de diciembre.
-
Los datos preliminares de PMI en EE. UU. mostraron un panorama sólidamente positivo: la manufactura cayó a 51.9 (vs. 52.0 esperado; 52.5 previo), mientras que el índice compuesto se mantuvo en 54.8 (54.6 previo).
-
Chris Williamson, de S&P Global, señaló que los datos apuntan a un crecimiento del PIB anualizado cercano al 2.5% en el cuarto trimestre, respaldado por un aumento de la producción tanto en manufactura como en servicios y una mayor confianza empresarial.
-
John Williams, de la Reserva Federal, confirmó que la política monetaria sigue siendo “moderadamente restrictiva” y considera que hay espacio para más recortes en el corto plazo, pese a las crecientes presiones inflacionarias. Williams indicó que los aranceles añaden entre 0.5% y 0.75% a la inflación, lo cual no altera la tendencia general —los recortes seguirían justificados para respaldar un mercado laboral que enfrenta señales de desaceleración.
-
Las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de diciembre ya se han disparado por encima del 73%, frente al 38% registrado solo un día antes.
-
Los datos de la Universidad de Michigan superaron expectativas. Las expectativas de inflación cayeron a 4.5% (1 año) y 3.4% (5 años), mientras que el sentimiento del consumidor subió a 51 (Esperado: 49; Previo: 50.3).
-
El mercado de criptomonedas destaca por sus caídas. Solo hoy, Bitcoin cayó más de 4.50% después de poner a prueba el nivel de 80,000 USD. Ethereum retrocede 4.70%. La venta masiva está impulsada por una combinación de factores: crisis de liquidez, pánico ante el posible fin del ciclo, ventas por parte de inversores de largo plazo y un sentimiento negativo en el mercado de renta variable.
-
Las acciones preferentes de MicroStrategy han registrado caídas de casi 7.0% esta semana y 13.5% en lo que va del mes, a medida que empeora el sentimiento del mercado cripto. Como resultado, el descenso en las acciones preferentes plantea dudas sobre la capacidad de la empresa para seguir financiando compras de Bitcoin y cubrir sus obligaciones de dividendos pagados en efectivo.
Las claves de la semana: liquidez frágil, shocks estructurales y oportunidad entre la volatilidad
Índice IFO por debajo de lo esperado en Alemania
Nuevos datos retrasados de EE. UU. tras el cierre del gobierno
🔴 En directo: IA, Bitcoin y mercados
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.