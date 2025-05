PMIs preliminares de mayo

La sesión de hoy estará dominada por las lecturas preliminares del PMI de mayo. Los inversores seguirán de cerca estos indicadores para detectar nuevas tendencias en la actividad de servicios y manufactura, especialmente en el contexto del drástico cambio en la retórica de la Casa Blanca sobre los aranceles. Las lecturas del PMI de los últimos meses han presentado un panorama heterogéneo de las condiciones comerciales a ambos lados del Atlántico. En la Eurozona, hemos observado una especie de "cruce": la manufactura comenzó a repuntar con claridad, mientras que el sector servicios, anteriormente sólido, comenzó a perder impulso. En EE. UU., por su parte, se ha producido una desaceleración general de la actividad (especialmente en la manufactura), y una incertidumbre sin precedentes ha provocado un desplome en las expectativas empresariales para los próximos meses. Se prevé que la brecha entre los sectores de servicios y manufactura en EE. UU. se amplíe, y es probable que este último entre en contracción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El programa también incluye discursos de los banqueros centrales, que tendrán un peso adicional en Europa en el contexto de las actas de la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE, cuya publicación está prevista para las 11:30. También veremos datos sobre las solicitudes de desempleo y las últimas cifras del mercado inmobiliario de Estados Unidos.

