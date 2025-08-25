⏬¿Por qué el Gas natural cae un 2%?

Se espera una caída significativa en la demanda

El gas natural continúa con las importantes caídas de la semana pasada. Observamos un ligero repunte tras el rollover, pero el viernes los precios del gas reanudaron su descenso debido a las nuevas previsiones que indican una clara desaceleración a finales de agosto y principios de septiembre. La producción récord de gas en EE. UU. y las exportaciones por debajo de su capacidad, con un superávit, han permitido una sólida recuperación de los inventarios, incluso con un consumo de gas ligeramente superior al normal. En este momento, existe la posibilidad de que la demanda caiga por debajo de los niveles normales, lo que permitiría un nuevo y fuerte aumento de los inventarios de gas.





Se espera que las temperaturas en gran parte de los Estados Unidos estén por debajo de lo normal a finales de agosto y septiembre.

Fuente: Bloomberg Finance LP, NOAA



Tras un período de mayor consumo de gas por parte de las centrales eléctricas a gas (gráfico central), el consumo está volviendo a valores promedio, y existe la posibilidad de que caiga por debajo del promedio de cinco años, lo que permitiría una acumulación más rápida de inventarios en las próximas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del gas natural



El precio del gas ha cerrado por completo la brecha que surgió tras la renovación del contrato de futuros de septiembre a octubre. El precio está probando los mínimos locales recientes del 19 y 20 de agosto, que fueron los niveles más bajos desde noviembre pasado. Si no se produce un repunte significativo de la demanda ni una caída de la producción, los participantes del mercado se centrarán cada vez más en el nivel de 2,5$/MMBTU, aunque también se han pronosticado precios de gas que podrían caer hasta los 2$ si el fuerte exceso de oferta continúa en los próximos meses. Cabe recordar que el contrato de noviembre (el posterior al actual) cotiza en torno a los 3,11$, unos 40 centavos más.

Fuente : Plataforma de XTB