Fuerte aumento en los inventarios de petróleo. El crudo rebota desde los 60 dólares

La utilización de refinerías cayó por segunda semana consecutiva, lo que explica la disminución en los inventarios de productos refinados

El aumento semanal de 5,2 millones de barriles fue el mayor desde el 25 de julio de 2025

Conclusiones clave El aumento semanal de 5,2 millones de barriles fue el mayor desde el 25 de julio de 2025

La utilización de refinerías cayó por segunda semana consecutiva, lo que explica la disminución en los inventarios de productos refinados

Inventarios de petróleo en EE. UU.: fuerte incremento semanal impulsa intento de rebote desde los 80 USD Inventarios de crudo : +5,2 millones de barriles (previsión: –0,286 mb; anterior: –8,858 mb)

Gasolina : –4,7 millones de barriles (previsión: –1,8 mb; anterior: –5,9 mb)

Destilados: –0,643 millones de barriles (previsión: –2,5 mb; anterior: –3,3 mb) Los inventarios de crudo en EE. UU. registraron un fuerte aumento, acompañados por un descenso marcado en las existencias de gasolina y destilados. Esta dinámica se explica por una caída en la utilización de la capacidad de refinación y por una recuperación en la demanda de combustible en el país. El petróleo intenta rebotar tras las caídas observadas en las primeras horas de la jornada, reaccionando al nivel de soporte en torno a los 80 USD por barril. Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.