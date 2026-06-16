¿Por qué el yen sigue cayendo pese a la mayor subida de tipos en 31 años?

A pesar de la subida de tipos hasta el 1%, el nivel más alto desde 1995, el yen apenas logró recuperar terreno frente al dólar. La reacción del mercado refleja que los inversores siguen dudando de que Japón vaya a completar un verdadero proceso de normalización monetaria.

Buena parte de estas dudas provienen del mensaje enviado por el Banco de Japón sobre su balance. Junto con la subida de tipos, la institución anunció que dejará de reducir progresivamente sus compras de deuda pública y que, a partir de abril de 2027, mantendrá un ritmo estable de adquisiciones cercano a los 2 billones de yenes mensuales. En la práctica, esto supone regresar a un nivel de compras muy similar al que existía antes del lanzamiento de los grandes programas de estímulo monetario de la última década.

Para muchos inversores, este movimiento reduce el impacto de la subida de tipos. Mientras los bancos centrales occidentales han combinado las subidas de tipos con una reducción de balance, Japón sigue manteniendo una presencia extraordinariamente elevada en el mercado de bonos. El resultado es que las rentabilidades de la deuda japonesa continúan siendo relativamente bajas y el diferencial frente a Estados Unidos sigue favoreciendo las posiciones largas en dólar frente al yen.

La política monetaria también se decide en los despacho

A ello se suma la incertidumbre sobre la futura composición del consejo del Banco de Japón. La decisión se aprobó por siete votos frente a uno, siendo el único voto en contra el de Toichiro Asada, un miembro nombrado por la primera ministra Sanae Takaichi y considerado partidario de una política monetaria más acomodaticia. Además, varios de los miembros más agresivos del organismo concluirán sus mandatos en 2027, lo que abre la puerta a que el equilibrio interno del banco central se vuelva menos favorable a futuras subidas de tipos.

Por este motivo, el mercado sigue considerando al yen como una de las principales monedas de financiación para operaciones de carry trade. Mientras los inversores no perciban una combinación clara de nuevas subidas de tipos y una reducción más contundente del balance del Banco de Japón, será difícil que la divisa japonesa recupere de forma sostenida el terreno perdido durante los últimos años.

A pesar de que los tipos japoneses han alcanzado su nivel más alto en más de tres décadas, continúan muy por debajo de los existentes en Estados Unidos y gran parte de las economías desarrolladas. Esto sigue incentivando a los inversores a endeudarse en yenes para invertir en activos con una rentabilidad superior, manteniendo la presión bajista sobre la divisa japonesa y limitando el impacto de las recientes decisiones del banco central.