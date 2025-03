▶️¿Por qué es un buen momento para invertir en Suiza?

En pleno corazón de Europa se encuentra un país que destaca por sus paisajes, por su calidad de vida o por su seguridad, pero que también lo hace por ser uno de los refugios preferidos por los inversores en épocas de volatilidad e incertidumbre como la actual, y este no es otro que Suiza. El índice SMI, que agrupa a los 20 valores principales del mercado suizo que cotizan en la Bolsa de Zúrich, acumula desde el principio de año subidas superiores al 10%. Dentro del índice, se pueden encontrar nombres tan populares como el de Nestlé, Novartis o Roche. Sectores como el farmacéutico o el consumo básico tienen una ponderación en el índice cercano al 50% de sus totalidad, y tienden a comportarse mejor que el resto del mercado en situaciones como la actual, dado su carácter defensivo o sus altos dividendos. Además, la robusta economía de Suiza, su solidez financiera y estabilidad política, la fiscalidad y el marco legal favorecen las oportunidades de inversión. ¿Es entonces un buen momento para invertir en Suiza? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Te lo explicamos en este vídeo.

