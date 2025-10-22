¿Por qué las acciones de Texas Instruments se desploman más del 6%?

- Unas previsiones desfavorables desploman el precio de las acciones
Texas Instruments es un referente en semiconductores analógicos. Diseña y fabrica sistemas de potencia, señal y microcontroladores que se utilizan en la industria automotriz, electrónica de consumo y equipos médicos. La compañía también está construyendo su propia cadena de fabricación de obleas de 300 milímetros en Estados Unidos, con el objetivo de independizarse de proveedores externos y fortalecer el control de costes.
Las acciones de Texas Instruments se desploman un 6,25% en estos momentos. Desde XTB apuntamos a que la causa reside en el pronóstico más débil para el cuarto trimestre, significativamente inferior al consenso previo. El mercado lo está interpretando como una señal de una recuperación más lenta en todo el sector analógico.
La lista de problemas no termina ahí, ya que la compañía opera bajo una creciente presión por los aranceles y la incertidumbre sobre nuevos impuestos. Texas Instruments también se enfrenta a una mayor competencia de los fabricantes en China. La expansión de la capacidad en semiconductores de generación anterior en el gigante asiático está generando presión sobre los precios, y el repunte cíclico de la demanda en la industria automotriz y la industria es más lento de lo que muchos esperaban. Como resultado, el mercado teme que los pedidos en los próximos meses no cumplan con las expectativas. Además, la deuda total asciende a unos 14.000 millones de dólares, y los márgenes, aunque se han recuperado recientemente, siguen siendo inferiores a los de 2022.
Esto se debe a mayores costes, menor utilización de la capacidad y presión sobre los precios en un entorno de mayor incertidumbre.
Dos cifras destacan en el informe. El flujo de caja libre a doce meses aumentó un 65%, y el gasto en recompra de acciones aumentó aproximadamente un 253%. Sin embargo, cabe señalar que, en el caso de la recompra de acciones, esto se debe principalmente a una base baja y aún lejos de los niveles de 2022. En el caso del flujo de caja libre, el panorama es mejor, ya que un menor CAPEX contribuye claramente a la mejora. Gracias a las subvenciones del programa CHIPS Act, la empresa pudo mantener el ritmo de las inversiones a un costo en efectivo significativamente menor. Además, la empresa se benefició de una mejor gestión de inventarios y cuentas por cobrar, lo que redujo el ratio del ciclo de inventario.
La dirección continúa con el programa de reestructuración y optimización y amplía la capacidad de producción nacional, manteniendo al mismo tiempo una generosa política de dividendos y compra de acciones. A largo plazo, las tensiones comerciales actuales pueden convertirse paradójicamente en una ventaja si los clientes estadounidenses empiezan a preferir a los proveedores locales y las inversiones de los últimos años empiezan a reflejarse en los resultados en forma de mayor productividad y flujo de caja libre.
La situación de Texas Instruments es compleja y no inspira optimismo para el próximo trimestre, pero la compañía está tomando medidas para abordar las principales debilidades.
Si la transparencia en la política tarifaria mejora, la competencia se estabiliza en los mercados maduros y las inversiones en curso comienzan a aumentar la eficiencia, en los próximos años, la debilidad actual podría convertirse en un período de transición que siente las bases para un crecimiento más sólido. Sin embargo, por ahora el mercado descarta indicios más débiles para el cuarto trimestre y una mayor incertidumbre ambiental.
Precio de la acción de Texas Instruments
Fuente : Plataforma de XTB
