¿Por qué se disparan hoy las acciones de Samsung Electronics?

Samsung Electronics cerró la sesión de hoy en la Bolsa de Corea con una subida del 4,13%, hasta los 239.500 wones, tras tocar un máximo intradía de 243.000 wones. En estos momentos, el GDR de la cotización de Samsung (SMSN.UK) se dispara casi un 6%. El índice KOSPI, arrastrado por el peso de Samsung, cerró con un alza del 0,73% hasta los 6.345,53 puntos.

El detonante: exportaciones de semiconductores en máximos históricos

El catalizador concreto de hoy no es corporativo, sino macroeconómico. El Servicio de Aduanas de Corea publicó esta madrugada los datos preliminares de comercio exterior del 1 al 10 de agosto de 2026: las exportaciones totales del país alcanzaron los 21.300 millones de dólares, un aumento interanual del 45,3% y la cifra más alta registrada para ese periodo del mes.

Dentro de ese dato, lo relevante para Samsung es que las exportaciones de semiconductores se dispararon un 155,4% interanual, hasta cerca de 10.000 millones de dólares, también un récord para ese tramo del mes, y ya representan el 46,8% del total exportado por Corea del Sur. Este dato confirma que la demanda de memoria ligada a la inteligencia artificial sigue siendo extraordinariamente fuerte y que los precios de DRAM y NAND continúan en niveles récord, tal y como venía reflejando la industria en las semanas previas.

La sesión, de hecho, arrancó en negativo: el KOSPI abría cayendo un 0,63% por la subida del petróleo (ante los retrasos en la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz en medio de las tensiones EE.UU.-Irán) y por la debilidad previa del índice de semiconductores de Filadelfia. El giro se produjo en cuanto se conocieron los datos de exportación, que atrajeron compras masivas de inversores extranjeros e institucionales.

Expectativas de retribución al accionista de Samsung

En las acciones de Samsung vemos un rebote tras una pausa técnica. Los grandes valores de semiconductores venían de varias sesiones de consolidación después del fuerte rally del verano, por lo que la noticia de exportaciones actuó como detonante de compras a precios más atractivos.

A esto se suma la expectativa de una creciente retribución al accionista por parte de la tecnológica coreana, ya que el mercado sigue descontando que, gracias al elevado flujo de caja libre generado por el “boom” de la memoria, Samsung podría anunciar un incremento relevante de dividendos o recompras de acciones a partir del próximo año, dentro de su política de retorno al accionista 2024-2026.

Como contexto adicional, hoy mismo el Gobierno surcoreano anunció el lanzamiento de un fondo de 5 billones de wones (unos 3.500 millones de dólares) para acelerar el desarrollo de clústeres de semiconductores, dentro del megaproyecto liderado por Samsung y SK Hynix, lo que refuerza el trasfondo favorable para el sector.

Precio de las acciones de Samsung

GDR de Samsung en Reino Unido (Cotización en dólares)

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Samsung repuntan un 5,6% en estos momentos, acumulando un 107% de revalorización en el conjunto del 2026. Los datos de comercio exterior en Corea se suman a que la valoración PER de Samsung y SK Hynix había caído por debajo de sus niveles medios en las últimas sesiones.

Samsung presentó sus resultados trimestrales hace menos de 2 semanas

Samsung presentó sus resultados del segundo trimestre de 2026 el pasado 30 de julio, con un beneficio operativo récord de 89,5 billones de wones (+56% trimestral) y una facturación de 171,5 billones de wones (+28% trimestral), impulsados por la demanda de memoria HBM para IA.