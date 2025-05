¿Por qué suben las acciones de Indra?

Las acciones de Indra continúan su senda alcista, acumulando nuevas subidas del 3% de su valor en un momento en el que el sector cumple todos los requisitos para seguir subiendo. La próxima reunión de la OTAN puede ser clave El próximo 5 de junio es una fecha clave para la industria dado que se reúnen los ministros de defensa de los países de la OTAN en la que parece que España es el gran reticente a un plan para anunciar que toda la alianza gastará el 5% del PIB en defensa en 2032, un objetivo exigido por el presidente estadounidense Donald Trump. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta indecisión de nuestro país, podría bloquear una declaración unánime, socavar la unidad de la alianza y complicar los preparativos para La Haya. El gasto se dividiría en un 3,5% en gastos básicos de defensa para y un 1,5%adicional en gastos relacionados, como ciberseguridad e infraestructura. Ataque de Trump a Putin Esta noche como es habitual en Donald Trump ha vuelto a generar titulares gracias a sus mensajes en la red social Truth Social. En esta ocasión, Donald Trump, ha asegurado este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, se "ha vuelto completamente loco" y "está matando a mucha gente innecesariamente" tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania. "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!", ha escrito Trump en su red social propia, Truth Social. Merz da luz verde a Ucrania para atacar en Rusia El canciller alemán, Friedrich Merz, ha comentado que a Ucrania se le ha dado permiso para usar armas suministradas por sus aliados para lanzar ataques dentro de Rusia. Los aliados occidentales de Ucrania están tratando de presionar al Kremlin después de que Moscú lanzó su mayor ataque con drones contra Ucrania desde la invasión a gran escala hace más de tres años. Merz, quien asumió el cargo este mes, afirmó que su gobierno hará todo lo posible para mantener el apoyo militar a Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto visitar Berlín el miércoles Parece por tanto que todos los caminos conducen a una difícil solución del conflicto en Ucrania, en el que Europa quiere seguir apoyando, acumulando nuevas inversiones en el sector.



