Porsche quiere a un nuevo CEO 💡

Porsche AG (P911.DE) ha comenzado la búsqueda de un nuevo CEO para reemplazar a Oliver Blume, respondiendo a la creciente presión de los inversores que exigen que ponga fin a su doble cargo y se centre en los desafíos que enfrenta Volkswagen. La familia Porsche-Piëch está en conversaciones con posibles candidatos, tanto dentro como fuera de la empresa, y las negociaciones ya han avanzado hasta la selección de dos directivos.
Oliver Blume abandonará Porsche
Blume ha estado al frente de Porsche desde 2015, y no ha renunciado a este cargo ni siquiera tras asumir el cargo de CEO de Volkswagen en 2022. Los inversores temen que la doble responsabilidad de Blume esté obstaculizando una implementación efectiva, especialmente en el contexto de los aranceles estadounidenses, la caída de los beneficios y la caída de las ventas en China. Porsche ya ha revisado a la baja sus previsiones financieras dos veces este año, y Volkswagen se encuentra en proceso de reestructuración.
Los portavoces de ambas marcas declinaron hacer comentarios, y los medios alemanes llevan meses especulando sobre un posible sucesor. Uno de los candidatos es Michael Steiner, actual segundo de Blume en Porsche. Blume enfatizó que su doble función es temporal, y anunció su salida tras resolver los problemas más urgentes, como las negociaciones salariales y los aranceles en Estados Unidos. La gobernanza, o gestión corporativa, ha sido un problema desde hace tiempo para Volkswagen y Porsche. Las acciones de Porsche intentaron repuntar hoy tras la noticia, subiendo hasta un 3,8%, pero ahora han perdido gran parte de ese impulso. El precio de las acciones de Porsche ya ha caído un 20% en lo que va del año, lo que refleja la confianza de los inversores en la situación del personal y los resultados de la compañía.
Cotización de las acciones de Porsche
A pesar del ligero repunte de hoy, las acciones de Porsche siguen en una tendencia bajista a largo plazo.
Fuente : Plataforma de XTB
