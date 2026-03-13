Después de abandonar la puja por Warner Bros, Netflix, la plataforma líder en streaming, ha puesto en marcha una serie de movimientos estratégicos para recuperar la confianza del inversor.

Entre ellos destaca uno que ha generado un enorme interés mediático: la compra de InterPositive, una compañía de inteligencia artificial aplicada al cine. La IA, que ya había transformado sectores enteros, entra ahora de lleno en la producción audiovisual, un terreno que muchos creían inaccesible para este tipo de tecnología.¿Estamos ante el fin de las películas y series tal y como las conocemos? ¿Es este el adiós a los actores tradicionales?

¿Qué significa para Netflix retirarse de una operación de 82.000 millones?

Un proceso empresarial de adquisición o fusión es un evento estratégico y estructural para cualquier compañía. Tanto si la operación se completa con éxito como si no puede llevarse a cabo por la intervención de los reguladores o por el aumento de la competencia (como ha ocurrido en el caso de Netflix), las consecuencias pueden ser profundas para la estructura de la empresa.

En el caso de Netflix, tras los intentos fallidos de adquirir parte de Warner Bros por unos 82.000 millones de dólares, todo el capital reservado para esa operación necesita ahora redirigirse hacia otros objetivos que permitan seguir generando valor para los accionistas.

En un primer momento, podría haberse interpretado este desenlace como un fracaso. Sin embargo, los inversores han leído la situación desde otra perspectiva.

Si observamos el gráfico, Netflix venía acumulando caídas desde los máximos alcanzados a mediados de 2025. Esta tendencia bajista se prolongó hasta finales de febrero de 2026. Precisamente en la semana en la que se anunció que Netflix no continuaría en la batalla por Warner, la acción logró revalorizarse más de un 20% en los cinco días bursátiles de ese periodo. Este movimiento refleja que los inversores interpretaron la retirada como un gesto de disciplina financiera, evitando entrar en una guerra de ofertas que se había vuelto excesivamente costosa para la compañía.

Fuente: xStation5

¿Qué ha hecho Netflix desde entonces?

Tras estas subidas, Netflix ha llevado a cabo varias decisiones estratégicas para intentar mantener la senda alcista en el precio de su acción.

Entre ellas destaca una reorganización interna, en la que Netflix ha ejecutado decenas de despidos dentro de su equipo global de producto. La empresa ha asegurado que no se trata de despidos por rendimiento y que afectan únicamente a una pequeña proporción del equipo total.

Sin embargo, la decisión que ha tenido mayor repercusión mediática ha sido la compra de una compañía de inteligencia artificial aplicada a la producción de películas y series. El interés ha sido aún mayor al conocerse que uno de los principales impulsores de esta empresa es el conocido actor y director Ben Affleck.

La compañía adquirida, llamada Interpositive, se presenta como una herramienta destinada a transformar la forma en que se crean contenidos audiovisuales y a revolucionar el mundo del cine y el streaming.

Netflix compra InterPositive y firma una de las mayores adquisiciones recientes

Netflix ha adquirido InterPositive en un acuerdo que podría alcanzar los 600 millones de dólares. A diferencia de lo que algunos temían, esta tecnología no sustituirá a actores ni generará películas completas a partir de un prompt. Su objetivo es optimizar procesos, no reemplazar creatividad.

InterPositive desarrolla herramientas de IA capaces de:

Corregir errores visuales en postproducción.

Ajustar escenas sin necesidad de regrabar.

Mantener coherencia visual y lógica narrativa.

Respetar las reglas cinematográficas tradicionales.

Acelerar procesos sin reemplazar decisiones creativas.

Es decir, IA como asistente, no como sustituto.

Aun así, la compra ha generado inquietud en parte de Hollywood, temeroso de que esta tecnología pueda reducir la necesidad de ciertos perfiles profesionales. Pero Netflix se suma así a una tendencia creciente: la IA como herramienta de producción, no solo de recomendación.

Tras una jornada en rojo, las acciones de Netflix suben hoy un 1%, reflejando un recibimiento moderadamente optimista.

¿Qué hará Netflix con el dinero que no ha invertido en comprar Warner?

Aunque la adquisición realizada por Netflix no ha sido precisamente barata, la diferencia respecto al proyecto inicial de compra de Warner Bros es abismal. Esto nos lleva inevitablemente a una pregunta clave: ¿qué hará Netflix con el resto del dinero disponible?

El capital inmovilizado pierde valor, y por ello la compañía está explorando distintas vías para rentabilizarlo. Si combinamos esta liquidez con el hecho de que Netflix es una de las empresas más rentables del sector y con una de las mayores bases de suscriptores del mundo, el abanico de posibilidades es amplio.

Diversos analistas interpretan esta posición de fuerza desde tres enfoques principales.

El mundo del deporte

Una de las opciones más comentadas es la entrada más decidida en el negocio de los derechos de retransmisión deportiva. Netflix ya ha experimentado con eventos en directo, como veladas de boxeo, contenidos de la WWE o partidos de tenis, pero sin una estrategia clara a largo plazo.

Por ello, algunos expertos señalan que adquirir una plataforma ya consolidada, como DAZN, podría ser una vía lógica: cuenta con infraestructura, derechos y una base de suscriptores sólida. El deporte sigue siendo uno de los pocos contenidos capaces de atraer audiencias masivas de forma simultánea.

El universo de los videojuegos

La segunda posibilidad se encuentra en el sector del gaming, un terreno en el que Netflix lleva años intentando entrar mediante la incorporación de videojuegos en su plataforma.

Sin embargo, su catálogo actual no ha tenido el impacto esperado. En este contexto, algunos analistas apuntan a que adquirir una compañía especializada, como EA o Ubisoft, podría acelerar su entrada real en la industria y darle un posicionamiento más competitivo.

La tesis contraria

Existe también una visión opuesta: la idea de que Netflix no debería comprar nada y centrarse exclusivamente en lo que mejor sabe hacer.

Según esta postura, la compañía debería mantener su disciplina financiera y seguir fortaleciendo su negocio principal, en lugar de diversificarse en sectores donde la competencia es feroz y las inversiones necesarias son elevadas.

Netflix se posiciona en la intersección entre IA y cine

Netflix se encuentra en un punto decisivo, tras retirarse de la puja por Warner Bros, la compañía ha redirigido su estrategia hacia movimientos más selectivos pero igualmente ambiciosos, como la integración de IA en su proceso creativo.

Con liquidez disponible, una base de suscriptores sólida y varias posibles vías de expansión el reto ahora es elegir con precisión cuál de estos caminos reforzará mejor su liderazgo en un sector cada vez más competitivo.

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