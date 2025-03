Posible cambio en el equipo de Apple responsable del desarrollo de Siri

Según informes de Bloomberg, Apple ha decidido realizar cambios entre los ejecutivos responsables del desarrollo de Siri. Mike Rockwell, quien anteriormente trabajaba en Vision Pro, ahora liderará el equipo responsable del asistente de Apple. El equipo de Vision Pro será dirigido por Paul Maede, quien previamente estuvo a cargo de la división de hardware de Vision Pro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El estancamiento de Apple en el desarrollo de inteligencia artificial se está volviendo cada vez más evidente, y estos cambios podrían traer la innovación tan necesaria para la empresa. Es importante recordar que Apple no suele ser pionera en nuevas tecnologías, sino que se enfoca en refinar y perfeccionar soluciones probadas en el mercado para atraer clientes. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial, el lento progreso de la empresa está comenzando a afectar su perspectiva. Otras grandes compañías tecnológicas están invirtiendo fuertemente en IA, introduciendo constantemente nuevas soluciones e innovaciones, mientras que Apple parece estar rezagada. Como resultado, más inversionistas comienzan a preguntarse si Apple podrá adaptarse nuevamente a las tendencias cambiantes de la industria. Desde junio, la acción de Apple se ha mantenido estancada y, después del fuerte alza a finales de diciembre, la empresa ha regresado a una zona de consolidación, arrastrada por el sentimiento negativo hacia las grandes tecnológicas.

