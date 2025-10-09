Powell acude a una reunión con el sector bancario💲

Conclusiones clave El mercado pendiente de Powell y de los discursos previstos por la Fed para esta tarde

Jerome Powell no asistió a la conferencia de la Fed, cancelando su aparición previamente programada. En su lugar, el presidente de la Reserva Federal participó en una conferencia dedicada al sector bancario. Esta decisión podría haber estado influenciada por el acceso limitado a los datos macroeconómicos debido al cierre parcial del gobierno estadounidense, lo que complica la labor de la propia Reserva Federal. Durante un breve discurso, Powell enfatizó la importancia de los bancos regionales estadounidenses para la estabilidad del sistema financiero. Señaló que su proximidad a los clientes les permite comprender mejor los mercados locales y responder con mayor rapidez a los cambios en el entorno económico, lo cual es particularmente importante en tiempos de transparencia macroeconómica limitada. Los índices bursátiles aguardan nuevos discursos de miembros de la Fed, previstos para los próximas horas. Cabe destacar los de Michael Barr, Neel Kashkari y Michelle Bowman. Sus comentarios podrían arrojar luz sobre la postura actual de los responsables de la política monetaria respecto a la dirección futura de la misma. Los inversores esperan conocer más sobre las perspectivas de tipos de interés en medio de la actual incertidumbre fiscal en Estados Unidos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.