China está imponiendo restricciones drásticas a la exportación de tierras raras, lo que marca una nueva escalada en su guerra comercial con Estados Unidos. Las nuevas regulaciones, vigentes desde el 1 de diciembre, exigen licencias de exportación incluso para productos que contengan cantidades mínimas de estos materiales clave. Si bien Pekín lo presenta como una medida para salvaguardar la seguridad nacional, también ejerce presión adicional sobre las cadenas de suministro globales y el mercado tecnológico global.

Las tierras raras consisten en 17 elementos químicos esenciales para las tecnologías modernas, desde semiconductores e imanes para motores eléctricos hasta baterías para vehículos eléctricos. Si bien estos materiales no son particularmente raros en la naturaleza, su extracción y procesamiento son altamente complejos y costosos. China controla aproximadamente el 70% de la minería mundial y hasta el 90% de la capacidad de procesamiento de estos metales, lo que le otorga una posición dominante en el mercado.

Según el Ministerio de Comercio de China, las nuevas normas bloquean la exportación de tierras raras y tecnologías vinculadas a la producción de semiconductores o componentes militares sin la debida autorización. Las restricciones también se extienden a los equipos utilizados en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Pekín argumenta que estas medidas impiden el uso de dichos materiales con fines militares, pero también comunican claramente su postura en medio de la creciente tensión con Washington.

Los expertos afirman que las medidas están dirigidas al sector tecnológico estadounidense, incluyendo empresas como Nvidia, AMD y TSMC, que dependen de las tierras raras para producir chips y componentes avanzados utilizados, entre otras cosas, en inteligencia artificial y electrónica de alta gama.

Impactos de las nuevas restricciones chinas

Fabricación de semiconductores: Empresas como Nvidia, Apple, TSMC, Samsung y SK Hynix dependen de las tierras raras para la producción de chips. Las nuevas normas podrían retrasar la expansión de las fábricas fuera de China y aumentar los costes de producción.

Sectores automotriz y energético: Estos metales también se utilizan para la producción de imanes para motores eléctricos y la fabricación de baterías. Las restricciones a la exportación podrían impulsar el aumento de los precios de los componentes y retrasar el lanzamiento de vehículos, así como los proyectos de turbinas eólicas.

Seguridad nacional: Las prohibiciones a las exportaciones para uso militar subrayan la preocupación de China por el uso de estos materiales en la competencia tecnológica y militar, especialmente en inteligencia artificial y sistemas de armas avanzados

La decisión de Pekín de reforzar el control sobre las exportaciones de tierras raras no es una mera medida de política comercial, sino una maniobra estratégica en el contexto de la rivalidad tecnológica global. China está demostrando que posee una poderosa moneda de cambio frente a Estados Unidos, utilizando su dominio sobre materias primas estratégicas como palanca.

En respuesta a las sanciones estadounidenses dirigidas a la industria china de semiconductores, en particular en el ámbito de la IA y los chips avanzados, Pekín está demostrando que puede tomar represalias simétricamente restringiendo el acceso a materiales vitales para la producción de componentes tecnológicos clave. Esta estrategia geopolítica pone de relieve cómo el control sobre las tierras raras se ha convertido en un elemento central de la guerra comercial y de la competencia estratégica más amplia entre las potencias mundiales.

Como resultado, las naciones occidentales están obligadas a acelerar la inversión en la diversificación de la cadena de suministro y el desarrollo de capacidades de procesamiento nacionales. Sin embargo, independizarse del monopolio chino requerirá tiempo y una elevada inversión de capital, lo que supone riesgos a corto plazo para la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

El endurecimiento de las normas de exportación de tierras raras por parte de China señala un cambio crucial en la competencia tecnológica y económica global. Las empresas y los gobiernos de todo el mundo deben prepararse para posibles interrupciones en las cadenas de suministro y un mayor control estatal sobre los recursos estratégicos. El imperativo a largo plazo será diversificar las fuentes de suministro y promover tecnologías alternativas para reducir la dependencia global de China, lo que en última instancia impulsará la resiliencia en sectores cruciales para la seguridad y el crecimiento económico.