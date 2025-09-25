Presión vendedora en el S&P 500

Los índices estadounidenses están cayendo a medida que el dólar se fortalece, impulsados ​​por un sólido crecimiento del PIB, la firmeza de los pedidos de bienes duraderos y la disminución de las solicitudes de subsidio por desempleo. Los inversores se preguntan si la Reserva Federal realmente continuará con la flexibilización monetaria este año al "ritmo rápido" previsto anteriormente.

El dólar estadounidense se aprecia y los rendimientos de los bonos del Tesoro suben después de que el PIB del segundo trimestre se situara en el 3,8% interanual, superando las previsiones del 3,3%.

Las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 217.000, en comparación con las expectativas de 233.000 y 233.000 anteriores.

El gasto del consumidor aumentó un 2,5% en el segundo trimestre, muy por encima del 1,6% previsto y de tan solo un 0,5% anterior.

Noticias de empresas

Immuneering Corp. (IMRX) bajó un 15% tras informar una tasa de supervivencia general del 86% a los nueve meses en pacientes con cáncer de páncreas tratados con atebimetinib más mGnP. La noticia positiva desencadenó una toma de ganancias.

Jabil (JBL) cayó casi un 9% a pesar de que la empresa de servicios de fabricación publicó resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de los analistas.

Lithium Americas (LAC) subió casi un 12% tras informes de que la administración Trump está considerando adquirir una participación en la empresa.

Perspectiva técnica del S&P 500 (D1)

El S&P 500 cotiza hoy casi un 1% a la baja. El soporte clave parece estar cerca de los 6.500 puntos, donde se encuentra la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja). El índice ha probado este nivel tres veces en los últimos meses. Del lado positivo, la resistencia está definida por la reciente reacción del precio alrededor de los 6.800 puntos.

Fuente: xStation5

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.