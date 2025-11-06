¿Cómo invertir en noviembre? ¿Qué valores debemos seguir de cerca y cuáles son los motivos de preocupación del mercado? El arranque del nuevo mes nos deja nuevas oportunidades de inversión. Descúbrelas en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que construiremos un plan de inversión para prepararnos para el mes de noviembre. ¡Ya en directo!

El mercado teme una nueva burbuja en la IA

El final de la temporada de resultados ha dejado cierta vacilación en el mercado de valores sobre la alta valoración de las Bolsas y sobre el futuro de una de las tecnologías más destacadas de los últimos años: la inteligencia artificial.

La noticia de que OpenAI, la empresa detrás ChatGPT, se prepara salir a Bolsa y los últimos máximos alcanzados por Nvidia, que a finales del mes de octubre logró superar los 5 billones de dólares de cotización, no son suficientes para calmar el miedo a que estemos ante una burbuja. De hecho, esta misma semana Michal Burry, el inversor que alcanzó la fama por su apuesta contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos en 2008, anunció, a través de su compañía Scion Asset Management, dos posiciones de venta en Nvidia y Palantir, la compañía especializada en análisis de datos mediante inteligencia artificial.

Esta operación llega después de que el propio Burry publicase en su perfil en la red social X un enigmático mensaje advirtiendo sobre las burbujas financieras. “A veces, vemos burbujas. A veces, hay algo que hacer al respecto. A veces, la única jugada ganadora es no jugar”, escribió, poniendo el foco en el optimismo del mercado en el sector y agitando las dudas de los inversores, que no descartan que estemos cerca de una posible corrección. Mientras, el activo refugio por excelencia, el oro, ha experimentado fuerte volatilidad, llegando a firmar su mayor retroceso desde 2013, mientras que el Bitcoin también muestra turbulencias, amenazando con caer bajo la frontera de los 100.000 dólares. Ante este complejo escenario, ¿cómo podemos prepararnos para este nuevo mes? ¿Qué debemos hacer para protegernos de una posible corrección? ¿Y dónde debemos poner el foco? Descúbrelo en nuestro seminario especial. ¡No te lo pierdas! Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.