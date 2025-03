Publicadas las actas del BCE 🔍

El EUR/USD sube ligeramente tras la publicaci贸n de las actas de la 煤ltima reuni贸n de pol铆tica monetaria del BCE. El informe reitera las declaraciones anteriores sobre que la inflaci贸n se mantiene en el buen camino hacia el objetivo del 2%. La presi贸n actual proviene principalmente de los precios de la energ铆a, mientras que el efecto del crecimiento de los salarios comienza a moderarse. Las actas tambi茅n reafirman las declaraciones recientes de los miembros del Consejo de Gobierno que abogan por ajustes de pol铆tica m谩s cautelosos, ya que los tipos ya se han reducido significativamente. Cotizaci贸n del euro-d贸lar 聽 Fuente: xStation5 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Conclusiones de las minutas del BCE El apetito por el riesgo en la zona del euro se recupera, lo que hace subir los precios de las acciones y los bonos corporativos.

Los tipos de inter茅s a largo plazo aumentan debido a las expectativas de una pol铆tica m谩s restrictiva del BCE y la mejora de las perspectivas econ贸micas de la zona del euro.

Las expectativas de inflaci贸n para 2025 aumentaron , impulsadas por el aumento de los precios de la energ铆a.

Los precios del mercado sugieren ahora un ciclo de reducci贸n de tipos m谩s gradual, con reducciones menores previstas en 2025.

La inflaci贸n general aument贸 al 2,4% en diciembre, debido principalmente a los precios de la energ铆a.

Los indicadores de inflaci贸n subyacente sugieren que la inflaci贸n se est谩 estabilizando en torno al 2%.

El crecimiento de los salarios se est谩 moderando, lo que reduce las presiones inflacionarias internas. 聽 Perspectiva econ贸mica del BCE El BCE consider贸 un recorte de la tasa de 25 puntos b谩sicos para apoyar la actividad econ贸mica y garantizar que la inflaci贸n se estabilice en el 2%.

Mantener los tipos sin cambios puede聽reducir demasiado la demanda.

El BCE sigue siendo flexible y ajusta su pol铆tica en funci贸n de la inflaci贸n y los datos econ贸micos.

La flexibilizaci贸n podr铆a avanzar m谩s lentamente si aumentan las presiones inflacionarias o si la econom铆a se fortalece.

Por el contrario, la flexibilizaci贸n de la pol铆tica puede acelerarse si las condiciones econ贸micas empeoran. 聽

