¿Puede SpaceX provocar una corrección en Wall Street?

Mientras los inversores celebran la llegada de SpaceX al mercado bursátil, algunos empiezan a preguntarse si la operación podría generar el efecto contrario al esperado: una destrucción temporal de valor en otros activos financieros.

Con una valoración cercana a los 2 billones de dólares, SpaceX no sería simplemente una nueva compañía cotizada. Su tamaño la convertiría de inmediato en uno de los mayores pesos pesados del Nasdaq y del mercado estadounidense.

La historia demuestra que las grandes salidas a bolsa suelen atraer enormes flujos de capital. Pero ese dinero no aparece de la nada.

Para comprar SpaceX, muchos inversores tendrán que vender otras posiciones.

El riesgo de una gigantesca aspiradora de liquidez

Cada vez que se produce una operación de gran tamaño, los gestores necesitan generar liquidez.

Eso implica vender acciones, reducir exposición a determinados sectores o incluso rebajar posiciones en compañías ganadoras.

En este contexto, SpaceX podría actuar como una auténtica aspiradora de liquidez. El mercado funciona por relatos. Por ejemplo el año pasado, el debasemente trade fue lo más sonado, hasta que apareció otra tendencia como ha sido las empresas de memoria. Si aparece algo mejor, se volverá a ir de un sitio al siguiente.

Los primeros indicios ya están apareciendo. Algunos valores aeroespaciales y de defensa han mostrado un comportamiento inferior al mercado en las semanas previas a la salida a bolsa, mientras que varios gestores reconocen estar preparando espacio en cartera para participar en la operación.

El gran riesgo para las telecomunicaciones: Starlink

Pero quizás el impacto más importante no provenga de la salida a bolsa en sí, sino del propio modelo de negocio de SpaceX.

En primer lugar, del segmento que actualmente genera una parte muy relevante de sus ingresos: Starlink.

La gran diferencia respecto a las telecos tradicionales es que Starlink no necesita desplegar miles de kilómetros de fibra ni construir enormes infraestructuras terrestres para prestar servicio. Su red de satélites le permite ofrecer conectividad prácticamente global, llegando a zonas rurales, transporte marítimo, aviación, empresas y regiones donde las redes tradicionales tienen mayores dificultades.

Si esta tendencia continúa, compañías históricas de telecomunicaciones podrían enfrentarse a una presión competitiva creciente. De hecho, mientras el mercado estadounidense ha seguido acercándose a máximos históricos, gigantes del sector como AT&T, Verizon o T-Mobile han registrado caídas de entre el 2% y el 7% en las semanas previas a la salida a bolsa de SpaceX. Algunos consideran que parte de esta debilidad refleja la creciente preocupación por el potencial disruptivo de Starlink.

Y es que no se trata únicamente de vender conexiones a internet. Starlink aspira a participar en servicios de nube, transmisión de datos, inteligencia artificial, conectividad empresarial y comunicaciones críticas, segmentos que tradicionalmente han estado dominados por operadores de telecomunicaciones y grandes proveedores de infraestructura digital.

Si SpaceX logra ejecutar con éxito esta estrategia, podría convertirse en uno de los mayores desafíos para el sector de las telecomunicaciones desde la aparición de internet móvil.

¿El nuevo miembro de los Siete Magníficos?

Otro factor relevante es su futura inclusión en los índices.

Si SpaceX entra rápidamente en el Nasdaq 100 o en otros índices de referencia, los fondos indexados se verán obligados a comprar acciones de la compañía.

Y para hacerlo tendrán que vender parte de las posiciones actuales.

En otras palabras, algunas de las compañías que han liderado las subidas bursátiles de los últimos años podrían sufrir una presión vendedora simplemente por cuestiones de reequilibrio.

La llegada de SpaceX también reabre un debate que lleva años sobre la mesa. La bolsa estadounidense depende cada vez más de un número reducido de empresas.

Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet y Tesla ya concentran una parte muy significativa de los índices.

La incorporación de una empresa valorada en torno a los 2 billones de dólares podría aumentar todavía más esa concentración.

Y cuanto más concentrado está un mercado, mayor suele ser su vulnerabilidad ante cualquier decepción.

¿Estamos ante un nuevo pico de euforia?

Las grandes salidas a bolsa suelen producirse en momentos de fuerte optimismo inversor.

Ocurrió durante la burbuja puntocom.

También durante el boom de las SPAC.

Y ahora llega SpaceX en un momento en el que Wall Street vuelve a cotizar cerca de máximos históricos y la inteligencia artificial domina el sentimiento de mercado.

Eso no significa necesariamente que vaya a producirse una corrección. Pero sí plantea una pregunta:

¿La salida a bolsa de SpaceX será el comienzo de una nueva etapa alcista o el último gran símbolo de euforia antes de que los mercados necesiten tomar aire?

¿Cómo invertir en SpaceX sin comisiones por operación con XTB?

En XTB, nuestros usuarios podrán invertir en SpaceX desde el momento en el que la compañía empiece a cotizar en Bolsa, es decir, a partir del próximo 12 de junio. Para incorporarlas a tu cartera, tan solo necesitarás seguir los siguientes pasos:

Si todavía no eres cliente, abre tu cuenta de inversión en XTB desde aquí. Realiza un ingreso en tu cuenta de inversión Busca las acciones de SpaceX en el buscador e introduce el número de títulos que deseas comprar o introduce el importe exacto que te gustaría invertir. Incorpora las acciones de la compañía a tu lista de seguimiento para estar preparado en cuanto empiece a cotizar. En cuanto veas que los precios empiezan a moverse, podrás participar y comprar tus acciones de SpaceX.

Para no sufrir problemas de sobrecarga en el momento del debut bursátil de Spacex y puedas adquirir tus títulos en XTB sin problemas, te recomendamos que tengas tu cuenta de inversión activada y con capital disponible para invertir.