¿Pueden el oro y la plata recuperar el terreno perdido?

El oro sube casi 2% hoy, impulsado por el alto el fuego en Oriente Medio, hasta situarse alrededor de 4.800 dólares, mientras que la plata supera los 77 dólares por onza, ganando casi 6%. La perspectiva de precios del petróleo más bajos y la reapertura del estrecho de Ormuz parece aliviar los riesgos inflacionarios y, por extensión, las expectativas de un endurecimiento monetario adicional por parte de los bancos centrales.

El nuevo impulso del mercado ha presionado al dólar hoy, provocando un rebote de casi 0,8% en EUR/USD, mientras que la debilidad de la divisa estadounidense proporciona apoyo adicional a los flujos hacia metales preciosos.

Una situación más calmada en los mercados energéticos también eleva las expectativas de una demanda industrial más estable para la plata, lo que debería respaldar los fundamentos del rebote, siempre que el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán evolucione hacia una paz duradera en Oriente Medio y, finalmente, un acuerdo definitivo. Por ahora, ese escenario es posible, pero está lejos de ser seguro. Irán mantiene objetivos bastante maximalistas en las negociaciones, incluyendo control total del estrecho de Ormuz, el derecho a un programa nuclear civil y el levantamiento de sanciones.

Gráfico del oro

El oro retrocedió tras alcanzar los 4.850 dólares (la EMA de 50 días, línea naranja), y una ruptura por encima de ese nivel parece ahora el desafío clave para los alcistas. Cabe destacar que el precio ha reaccionado positivamente en los últimos días, volviendo a situarse por encima de la EMA de 200 días (línea roja) e iniciando un nuevo impulso alcista.

En un escenario bajista, la zona alrededor de 4.350 dólares podría actuar como un soporte muy importante; desde el reciente mínimo local, el oro ya ha rebotado casi 20%.

Gráfico de la plata

La plata cotiza hoy en su nivel más alto desde el 18 de marzo, aunque sigue muy por debajo de los niveles de finales de enero, cuando alcanzó casi 120 dólares por onza. Al igual que en el oro, la zona alrededor de 65 dólares parece actualmente un soporte relevante para la plata.