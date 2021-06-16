¿Qué debemos esperar de la Fed?

¿Cuándo?

La reunión del FOMC concluye con la decisión publicada hoy por la noche a las 7 p.m. BST (20h CET) y la conferencia posterior a la reunión comenzará 30 minutos más tarde. La declaración se publicará junto con los nuevos pronósticos macroeconómicos y el diagrama de puntos, por lo que habrá muchos materiales en los que centrarse. Asegúrese de visitar la sección "Noticias" cuando proporcionemos la actualización posterior a la decisión.

¿Cuál es el trasfondo?

La economía estadounidense está en auge gracias a un apoyo político masivo y la inflación alcanzó el 5% en mayo. Además, la inflación subyacente (excluidos los alimentos y la energía) se sitúa en el 3,8%, el nivel más alto en casi 30 años. Si bien parte de esto es transitorio (como le gusta señalar a la Fed), los altos ingresos de los hogares pueden ejercer una presión al alza sobre la inflación durante un período de tiempo más largo y las dificultades de suministro pueden durar meses. Además, el Departamento del Tesoro redujo su posición de efectivo inundando los mercados con liquidez y obligando a la Fed a llevar a cabo operaciones de recompra inversas récord para evitar que los tipos de un día caigan por debajo del 0%. Todo esto, en teoría, crea un terreno perfecto para el endurecimiento de las políticas.

Las ventas minoristas se mantienen muy por encima de la tendencia anterior al covid. Fuente: Macrobond, XTB Research

¿Qué debemos esperar?

La "vieja" Fed ya estaría endureciendo la política. Sin embargo, esta Fed ha creado toda la impresión de que quieren sobrecalentar la economía y los mercados y ver qué sucede. Cualquier ajuste real en esta reunión tiene aproximadamente un 0% de probabilidad. Por tanto, los inversores deberían centrarse en dos cosas:

Discusión de QE: el presidente Powell dijo que comunicarían cualquier discusión sobre la reducción de QE, por lo que el giro más pequeño que puede hacer la Fed es anunciar dicha discusión. La falta de ella se consideraría muy moderada Tasa de IOER: las operaciones de reporto inverso récord reflejan un exceso de liquidez masivo en USD que podría reducirse aumentando la tasa de las reservas de los bancos (ahora 0,1%). Eso sería un movimiento técnico, pero quitaría algo de combustible que ahora está impulsando los precios de los bonos y las acciones al alza, y esto hace que tal movimiento sea poco probable.

Mercados a observar

Si hay un mercado que refleja idealmente cómo se sienten los mercados con respecto a la decisión del FOMC, ese es el US100. Las acciones estadounidenses de alta tecnología se negocian a valoraciones récord, en parte porque su negocio está creciendo, pero en parte debido a una política monetaria extremadamente acomodaticia. Por tanto, cualquier cambio no es bienvenido para este mercado.

El impacto de la decisión del FOMC se verá en US100. Técnicamente, la tendencia sigue siendo claramente alcista después de que se completara una gran corrección “abc” en mayo. Fuente: XTB Research