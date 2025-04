¿Qué esperar hoy del BCE? 📉

🏛️ Todo en manos de la rueda de prensa de Lagarde Se espera que el BCE implemente su sexto recorte consecutivo de tipos de interés de 25 puntos básicos, dado que el riesgo de estancamiento económico ha aumentado tras los aranceles de EEUU. Aunque este escenario ya está prácticamente descontado en los swaps, al menos para la decisión de hoy, la rueda de prensa posterior de Christine Lagarde será lo más relevante del día en los mercados. El Consejo de Gobierno podría enfatizar que los tipos se encuentran ahora cerca de niveles neutrales, aunque esto no descarta nuevos recortes si la evolución de la política comercial lo justifica. De hecho, el mercado de bonos también apunta a una caída de los tipos de interés de la eurozona por debajo del 2 % para finales de 2025. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque el rango de los tipos neutrales, es decir, aquel nivel que ni restringe ni estimula la economía se encuentre entre el 1,75%-2,25%, creemos que el principal problema de Europa será el crecimiento dado que la inflación se encuentra poco a poco en el objetivo del 2% y la subida del euro, la caída en la energía, y la recepción de los productos procedentes de Asia deberían de seguir favoreciendo ese camino. Así por tanto, esperamos tipos de interés que estimulen la economía cercanos al 1,5% al terminar el 2025. Bajo este escenario empresas del sector de las utilites, con altos niveles de endeudamiento, de consumo discrecional, o las Socimis podrían tener un comportamiento positivo durante los próximos meses. La deflación de los precios de la energía allana el camino para la relajación. Los últimos datos del IPC alemán apuntan a una desaceleración de uno de los principales motores de la inflación en la eurozona: los precios de la energía. En los últimos meses, los funcionarios del BCE mencionaron con frecuencia los costes de la energía como el "pero" al hablar de los avances en la estabilidad de precios, lo que justifica su cautela a la hora de bajar los tipos de interés. Sin embargo, los datos de marzo procedentes de Alemania muestran una caída récord en los costes de las materias primas energéticas en general, con una deflación del sector energético que alcanza el -3,6 % interanual y el -2,8 % intermensual. La inflación de la eurozona se sitúa actualmente ligeramente por encima del 2%, pero esto refleja la desaceleración natural de la transmisión de la política monetaria a medida que se acerca el objetivo. Fuente: XTB Research Probabilidades de recortes de tipos del BCE. Fuente: Bloomberg El euro como refugio Las declaraciones de ayer de Jerome Powell —que el doble mandato de la Fed se enfrenta a riesgos de ambos lados— han frustrado las esperanzas de recortes de tipos en EEUU, a la vez que han aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas para 2025. Las políticas comerciales de Donald Trump han suscitado preocupación sobre el desempeño económico tanto en EEUU como a nivel mundial, como lo demuestran una serie de revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento para las principales economías. El persistente estancamiento de la eurozona se pondrá a prueba, pero existe una creciente motivación para impulsar activamente la competitividad en la región. A pesar de la perspectiva de reducción del PIB, las expectativas de expansión fiscal en Alemania, la continua flexibilización monetaria y la estabilidad institucional de Europa en relación con EEUU están impulsando la confianza en el euro, que podría emerger como una moneda de reserva alternativa al dólar en un contexto de incertidumbre histórica. Fuente: Bloomberg Economics Los rendimientos de los bonos alemanes a 2 años han caído por debajo del simbólico 2%, pero el euro mantiene sus recientes ganancias a pesar de la postura restrictiva de la Fed. La razón: una crisis de confianza en el dólar y la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas de EE. UU. Fuente: XTB Research El euro contra el dólar alcanza niveles no vistos desde febrero de 2022. El par EUR/USD ha alcanzado sus niveles más altos desde febrero de 2022. Al observar el gráfico W1 y el indicador RSI, podemos ver que el reciente repunte impulsó al par por encima de la zona de los 70 puntos, un nivel que históricamente suele limitar futuros movimientos alcistas fuertes. Fuente: xStation5

