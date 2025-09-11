¿Qué ha dicho Christine Lagarde? 🎙️

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin cambios, y su presidenta, Christine Lagarde, acaba de comparecer ante los medios. El euro-dólar se aprecia ligeramente tras las declaraciones de Lagarde. Estos son los puntos clave de sus comentarios: Los datos del PIB reflejan la anticipación del primer trimestre.

La economía creció gracias a la resiliencia de la demanda interna.

Los recientes acuerdos comerciales han reducido la incertidumbre.

El impacto de los acuerdos comerciales se hará más evidente con el tiempo.

El aumento de los aranceles, la fortaleza del euro, la competencia para frenar el crecimiento y los obstáculos al crecimiento deberían disiparse el próximo año.

La inversión debería estar respaldada por el gasto público.

El mercado laboral sigue siendo una fuente de fortaleza.

Las encuestas recientes apuntan a un crecimiento tanto en el sector manufacturero como en el de servicios.

El proceso desinflacionario ha terminado.

Los operadores reducen las expectativas de flexibilización del BCE, lo que indica que el ciclo de recortes de tipos ha terminado.

La decisión fue unánime.

"La economía muestra resiliencia".

"La economía muestra resiliencia".

"Seguimos en una buena posición; la inflación está donde queremos que esté." Cotización del euro-dólar Fuente : Plataforma de XTB

