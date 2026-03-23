¿Qué le depara el futuro a Irán?

La situación en Irán y en el Estrecho de Ormuz sigue siendo altamente volátil y compleja, en un contexto donde el desarrollo del conflicto resulta difícil de anticipar. Desde el lado estadounidense, las señales que entrega la administración de Donald Trump reflejan cierto grado de desorden e improvisación, aunque esto no implica que Irán esté en una posición cómoda frente al poder militar de EE.UU.

El punto central es que, aunque Irán tiene una mayor tolerancia al desgaste en términos políticos y sociales, su capacidad económica e institucional no parece suficiente para contrarrestar una presión sostenida. Aun así, el desenlace no es lineal ni evidente, y el mercado comienza a evaluar distintos caminos posibles.

Históricamente, existe la percepción de que los conflictos no se resuelven solo con ataques aéreos, pero ese argumento es discutible. Operaciones como Desert Storm o Allied Force lograron sus objetivos bajo ese esquema, aunque en contextos donde las reglas de enfrentamiento eran mucho más agresivas que las actuales, incluyendo ataques a infraestructura crítica como agua y electricidad, algo que hoy tendría un alto costo político y social.

Tres escenarios que sigue el mercado para la guerra de Irán

1. Irán gana tiempo (escenario base implícito)

El escenario más lógico para Irán es prolongar el conflicto mediante negociaciones tácticas. Esto le permitiría recomponer capacidades militares, aliviar tensiones internas y mantener presión sobre rutas clave como el Estrecho de Ormuz. Bajo este contexto, el impacto en el petróleo y en los mercados financieros podría forzar a Estados Unidos a aceptar un alto al fuego en condiciones menos favorables, lo que sería interpretado como una derrota funcional.

2. Desescalada parcial (escenario preferido por el mercado)

Un acuerdo limitado, con cierto desarme y reapertura del Estrecho de Ormuz, aparece como la opción más deseada por los mercados. No implicaría una solución estructural ni definitiva, pero sí permitiría estabilizar precios de energía y reducir la volatilidad. En este caso, difícilmente habría un “ganador claro”, pero sí un alivio significativo para los activos globales.

3. Escalada máxima (riesgo extremo)

El escenario más negativo sería una intensificación del conflicto con ataques directos sostenidos por parte de EE.UU. Si bien la superioridad militar estadounidense es clara, esto podría generar una desestabilización regional profunda, con efectos impredecibles tanto políticos como económicos. Para los mercados, sería el peor escenario, con impacto directo en el petróleo, la inflación y el crecimiento global.

Implicancias estructurales

Incluso en un escenario donde el régimen iraní colapse, el problema no desaparecería. El control del Estrecho de Ormuz podría fragmentarse entre distintos grupos, replicando dinámicas similares a las de los hutíes en Yemen, lo que mantendría el riesgo estructural sobre el comercio energético global.