¿Qué nos dice el informe más reciente de NFP?

Interpretar los datos del mercado laboral de Estados Unidos se está volviendo una tarea cada vez más compleja tanto para analistas como para inversionistas, y el último informe no es la excepción. A primera vista, el dato parece positivo y sugiere fortaleza del mercado laboral estadounidense hacia el cierre de 2025. Sin embargo, un análisis más detallado revela matices y tendencias relevantes: La variación del empleo no agrícola (NFP) mostró un aumento de 50.000 puestos , por debajo de las expectativas del mercado ( 60.000 ) y menor al registro previo ( 56.000 ). Sin ser un dato débil en sí mismo, confirma una nueva desaceleración en el crecimiento del empleo. Para comparar, los registros de enero (diciembre) de 2024 y 2023 rondaban los 200.000 , lo que implica una caída interanual cercana al 70% en este indicador. El informe del BLS confirma esta tendencia: en 2025 el empleo aumentó en 584.000 , frente a 2 millones en 2024.

Las revisiones de datos también fueron significativas. Octubre fue revisado a la baja en 68.000 empleos y noviembre en 56.000 , lo que implica que la economía creó más de 100.000 puestos menos de lo estimado previamente. Esto apunta a una sobreestimación sistemática del empleo en los datos preliminares.

La atención suele centrarse en la tasa de desempleo , que bajó en diciembre de 2025 de 4,5% a 4,4% , lo que sugiere una mejora. Sin embargo, este dato corresponde al agregado U-4 , que incluye a trabajadores desempleados y desalentados. El indicador más amplio U-6 , que incorpora subempleo y trabajo a tiempo parcial forzado, subió a 8,7% en octubre y se mantuvo elevada en 8,4% en diciembre .

El verdadero “elefante en la habitación” sigue siendo el trabajo temporal , vinculado a la economía gig . Según el informe, este tipo de empleo aumentó en hasta 980.000 personas en 2025 , concentrándose casi por completo en la segunda mitad del año. Este fenómeno explica en parte el bajo nivel de solicitudes de subsidio por desempleo, ya que muchos trabajadores temporales no califican para estos beneficios.

Otros datos que respaldan la tesis de un mercado laboral más ajustado son las solicitudes continuas de subsidio por desempleo , que superaron las expectativas y subieron a 1,19 millones . Combinado con menores solicitudes iniciales, esto indica que quienes acceden al beneficio permanecen desempleados por más tiempo.

El dato que genera más dudas proviene del sector privado , donde el crecimiento del empleo fue de solo 37.000 puestos , muy por debajo de los 64.000 esperados . Esto sugiere que el sector público podría haber sido el principal soporte del empleo, aunque esta lectura no está plenamente confirmada por el BLS.

El impacto del desempleo no es homogéneo. Los jóvenes presentan las tasas más elevadas: 15,7% en adolescentes y 10,4% en el grupo de 16 a 24 años .

Los sectores con mayor creación de empleo en diciembre fueron comercio minorista y gastronomía, aunque esto no refleja una fortaleza estructural, ya que también son los rubros con mayor pérdida neta de empleo en términos anuales. Un crecimiento más sostenido proviene de los sectores de cuidados y salud. Al considerar el conjunto de los datos del mercado laboral estadounidense del último año, y especialmente los más recientes, se pueden identificar una serie de señales de tono claramente pesimista: El consenso entre analistas y comentaristas indica que el mercado laboral sigue siendo relativamente sólido, pese a que la tasa de desempleo se sitúa en su nivel más alto en casi 10 años (excluyendo el período atípico de la pandemia de COVID).

Incluso estas estimaciones no reflejan plenamente la situación real, debido al peso creciente del empleo a tiempo parcial , que si bien genera ingresos, no permite autosuficiencia económica.

La situación de los jóvenes en el mercado laboral está pasando de negativa a directamente preocupante.

Las tendencias de empleo reflejan el envejecimiento de la población en Estados Unidos. Una parte cada vez mayor de la economía se orienta al cuidado de personas mayores. Más allá de la inversión en inteligencia artificial, las contribuciones recientes al crecimiento del PIB estadounidense provienen crecientemente del sector salud .

La trayectoria actual de las tasas de interés en EE. UU. no incorpora plenamente el estado real del mercado laboral. El margen de maniobra de la Reserva Federal se está reduciendo, debido tanto a las iniciativas de corte inflacionario de la administración presidencial (como los aranceles) como al impacto estructural de la inteligencia artificial sobre el empleo.

