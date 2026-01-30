¿Qué podemos esperar de los resultados de Exxon Mobil?

Exxon Mobil encara hoy su presentación de resultados del último trimestre de 2025, en lo que supone una prueba de fuego para el sector de la energía en Estados Unidos, con el mercado esperando unas cuentas sólidas pero presionadas por menores precios de crudo y gas, parcialmente compensados por la fortaleza en refino y el crecimiento de producción en Guyana y el Permian.

Principales métricas de los resultados de Exxon Mobil

Beneficio por acción (BPA) ajustado : el consenso de mercado sitúa el BPA del cuarto trimestre en torno a 1,65–1,69 dólares por acción, en línea o ligeramente por encima del último trimestre del 2024.

: el consenso de mercado sitúa el BPA del cuarto trimestre en torno a 1,65–1,69 dólares por acción, en línea o ligeramente por encima del último trimestre del 2024. Ingresos : las expectativas apuntan a una facturación de aproximadamente 78–83 mil millones de dólares, lo que supone una caída interanual frente a los algo más de 83,4 mil millones del último trimestre del 2024, reflejando menor realización de precios de crudo y gas pese a un mayor volumen de producción.

: las expectativas apuntan a una facturación de aproximadamente 78–83 mil millones de dólares, lo que supone una caída interanual frente a los algo más de 83,4 mil millones del último trimestre del 2024, reflejando menor realización de precios de crudo y gas pese a un mayor volumen de producción. Dinámica sectorial: Entorno de precios de crudo sensiblemente más débil frente al año anterior, mientras la parte de refino y productos energéticos se beneficiaría de márgenes todavía razonables y de un nivel de utilización elevado.

Para el conjunto del año, se espera un BPA ajustado de unos 6,9–7,0 dólares, por debajo de los 7,79 dólares de 2024, con una ligera recuperación prevista hacia 2026 (en torno a 7,06 dólares).

En presentaciones recientes, Exxon Mobil ha generado del orden de 14–15 mil millones de dólares de flujo de caja operativo trimestral y ha mantenido un retorno al accionista cercano a 9–10 mil millones por trimestre entre dividendo y recompras. El plan de capex se mantiene en un rango de 27–29 mil millones de dólares anuales hasta 2026, con el objetivo de añadir alrededor de 25 mil millones de dólares de beneficio incremental frente a 2024.

Motores operativos del trimestre

Upstream (exploración y producción) : Segmento en el que se espera que la producción alcance niveles récord, impulsada por Guyana y el Permian, lo que ayuda a amortiguar el impacto negativo de unos precios de hidrocarburos más bajos. Pese a ello, se espera una caída de beneficios en upstream derivada de las menores realizaciones de crudo y gas, que sólo se compensaría parcialmente con el mayor volumen.

: Segmento en el que se espera que la producción alcance niveles récord, impulsada por Guyana y el Permian, lo que ayuda a amortiguar el impacto negativo de unos precios de hidrocarburos más bajos. Pese a ello, se espera una caída de beneficios en upstream derivada de las menores realizaciones de crudo y gas, que sólo se compensaría parcialmente con el mayor volumen. Energy Products (refino y productos energéticos): Las previsiones apuntan a que la división de productos energéticos y refino será el principal sostén de los resultados, con incrementos de beneficio frente al trimestre precedente gracias a márgenes todavía atractivos y a una elevada utilización de capacidad.

Opinión sobre los resultados de Exxon por parte del departamento de análisis de XTB España

Posiblemente no habrá sorpresas positivas en los resultados de Exxon Mobil, con unos ingresos ligeramente a la baja. Exxon ha superado ya los 14 mil millones de dólares en ahorros estructurales de costes desde 2019, lo que refuerza los márgenes frente a ciclos de precios menos favorables. Además, está gestionando razonablemente bien un entorno de precios menos favorable gracias a volumen y refino.

La clave estará en la calidad del mix de resultados (peso de upstream vs refino), la evolución del cash flow y el mensaje sobre disciplina de capital y retornos al accionista. A medio plazo, el caso de inversión sigue apoyándose en tres pilares: crecimiento de bajo coste (Guyana y Permian), eficiencia estructural y una política de capex que busca incrementar el beneficio en 25 mil millones frente a 2024 si el precio del barril de Brent se mantiene moderado.

Si el mensaje del equipo directivo no aclara los retrasos en proyectos clave o la mayor presión de capex, el mercado reforzará la sensación de que el pico de ciclo ya quedó atrás, y pondrá mayor presión sobre la ejecución futura, con un probable retroceso en el precio por título.

