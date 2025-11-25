¿Qué podemos esperar del cruce euro-dólar?

El ligero repunte de hoy en el par euro-dólar viene condicionado por una combinación de factores fundamentales, con datos alemanes más débiles compitiendo con las crecientes expectativas del mercado de un recorte de tipos de la Fed. El foco del mercado se centra ahora en los datos del IPP de EE. UU. previstos para hoy a las 14:30.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
¿Qué factores se descuentan en el cruce euro-dólar?
PIB alemán y confianza empresarial
Los últimos datos del tercer trimestre muestran que el PIB alemán no registró crecimiento intertrimestral, lo que indica un estancamiento económico. Además, los débiles resultados del índice Ifo de confianza empresarial alemán reflejan un deterioro de las expectativas, a pesar de una ligera mejora en la situación económica actual. Dado que Alemania es la mayor economía de la Eurozona, los datos débiles y la caída de la confianza empresarial reducen el atractivo del euro para los mercados. Un menor impulso económico, junto con un estímulo fiscal retrasado en la Eurozona, previsto solo para 2026, reduce las expectativas de nuevas medidas expansivas por parte del Banco Central Europeo.
Expectativas de la Fed y datos del IPP
Los mercados están descontando cada vez más la posibilidad de un recorte de tipos por parte de la Fed en diciembre, con una probabilidad estimada en torno al 75-80%. Miembros de la Fed, como John Williams y Christopher Waller, enfatizan que la política actual sigue siendo moderadamente restrictiva y que la economía estadounidense, en particular el mercado laboral, podría requerir una mayor flexibilización. Además, los mercados están a la espera de los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. de hoy, que podrían fortalecer o debilitar las expectativas sobre la política de la Fed. La perspectiva de un recorte de tipos debilita el dólar frente al euro, lo que impulsa el EUR/USD incluso cuando los fundamentos del euro se mantienen relativamente débiles.
Situación en Ucrania
Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia están generando cierto optimismo en los mercados, aunque su impacto en los tipos de cambio del euro sigue siendo limitado por ahora. No obstante, el optimismo geopolítico podría respaldar la moneda común a medio plazo.
