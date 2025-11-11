Los índices bursátiles estadounidenses se mantienen estables tras el repunte de ayer, en el que destacaron las acciones de Nvidia, que subieron casi un 6%, en lo que supone su mejor desempeño desde abril. Los mercados confían cada vez más en que el cierre del gobierno estadounidense, el más largo de la historia, está cerca de su fin. Senadores demócratas rompieron la disciplina de partido para llegar a un acuerdo con los republicanos, y el Senado aprobó la legislación para poner fin al estancamiento con una votación de 60 a 40. El proyecto de ley ahora requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma del presidente Donald Trump.

Informes económicos

Los futuros de los índices europeos cotizan sin un rumbo fijo tras una sesión asiática en la que el Nikkei 225 registra un ligero incremento del 0,13%. El Índice de Vigilancia Económica de Japón subió a 49,5, por encima de las expectativas de 47,1 y de la previsión anterior de 47,5.

Por su parte, el mercado polaco permanece cerrado hoy debido al Día de la Independencia mientras que los índices canadienses están cerrados por el Día del Recuerdo. En paralelo, ministros chinos y canadienses se reunieron y acordaron que ambas economías deberían fortalecer la cooperación.

Resultados corporativos

Los ingresos de Vodafone en el primer semestre alcanzaron los 19.610 millones de euros, ligeramente por debajo de las expectativas de 19.620 millones, mientras que la deuda neta se redujo a 25.940 millones (estimación: 27.190 millones). El EBITDA ajustado llegó a los 5.730 millones (estimación: 5.650 millones). En el segundo trimestre, los ingresos por servicios totalizaron 8.470 millones de euros (estimación: 8.260 millones), y el crecimiento orgánico de los ingresos por servicios en el Reino Unido se situó en el +1,2% (estimación: +1,58%). La compañía prevé que su flujo de caja libre (FCF) ajustado para el ejercicio completo se sitúe en la parte alta del rango de 2.400 a 2.600 millones de euros, y el EBITDA ajustado en la parte alta del rango de 11.300 a 11.600 millones.

Otros mercados

Los metales preciosos repuntan animados por la perspectiva de una reapertura gubernamental. El oro cotiza en torno a los 4.130 dólares la onza, cerca de sus máximos. Las materias primas energéticas registran un ligero descenso, con el precio del petróleo cayendo medio punto intradía.

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin se mantiene por encima de los 105.000 dólares y el Ethereum cotiza cerca de los 3.550 dólares, aunque la mayoría de las criptomonedas han bajado entre un 2% y un 5%.

Trump advirtió que si la Corte Suprema anula los aranceles comerciales, tal medida podría costarle a Estados Unidos más de 3 billones de dólares y perjudicar la seguridad nacional. El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que un gran número de empresas estadounidenses se beneficiarían de la flexibilización de las sanciones y la reducción de aranceles entre Washington y Pekín. Por su parte, Apple habría decidido posponer el lanzamiento del iPhone Thin, una versión ligeramente más pequeña con una cámara y una batería de menor capacidad.