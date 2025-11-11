El Ibex 35 sigue de dulce

- Rovi lidera al Ibex 35
El Ibex 35 continúa donde lo dejó ayer y se anota subidas de medio punto porcentual, al calor del resto de índices europeos, que se anotan subidas similares. Aunque es cierto que el fin del cierre del gobierno americano parece cada vez más cerca, parece que las subidas de Europa se deben simplemente a una extensión del optimismo de ayer. De hecho, incluso aunque los datos del mercado laboral del Reino Unido han sido malos, su índice sube un 1%.
Las acciones de Rovi suben al calor de mejoras en su precio objetivo por parte de las casas de análisis y lideran al Ibex 35. Mientras, BBVA también continúa la estela de ayer y se anota subidas de más del 1%. La banca está cotizando en verde, pero mucho más calmada que ayer, cuando se anotó un rally bastante inesperado. Puig o Inditex también suben, con una ligera mejor expectativa para el sector moda en general.
Tanto Acciona Energía como Solaria se anotan caídas en el día de hoy y son las más bajistas del Ibex 35. Recordemos que ayer Solaria fue una de las que completó un rally de alrededor del 4%, por lo que lo de hoy podemos achacarlo a una recogida de beneficios sana. Grifols también se deja más de medio punto porcentual, mientras que Acciona se ve arrastrada por su filial energética.
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
