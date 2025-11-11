Informe del mercado laboral en Reino Unido

Conclusiones clave Débiles lecturas del mercado laboral en Reino Unido

La tasa de desempleo en el Reino Unido se situó en el 5%, frente al 4,9% previsto y el 4,8% anterior. La variación del desempleo fue de 29.000 personas, frente a las 20.300 previstas y las 25.800 anteriores. La variación del empleo (en los últimos tres meses) fue de -22.000 personas, frente a las 5.000 previstas y las 91.000 anteriores. El salario semanal medio aumentó un 4,8% interanual, frente al 5% previsto y el 5% anterior (excluyendo las bonificaciones, el aumento fue del 4,6% interanual, frente al 4,6% previsto y el 4,7% anterior).

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.