La empresa de comercio electrónico presentó unos resultados fenomenales, algo que se refleja en su cotización. Las operaciones previas a la apertura indican que el precio de la acción sube cerca de un 20%.
Las expectativas eran elevadas debido al perfil de crecimiento de la empresa. Sin embargo, gracias a lo que el director ejecutivo calificó como un "trimestre monstruoso", la compañía superó claramente todas las principales métricas de beneficios y crecimiento.
- Ingresos: US$3.580 millones (esperado: aproximadamente US$3.450 millones, +32% interanual)
- BPA ajustado: US$0,42 (esperado: aproximadamente US$0,40, +48% interanual)
- El BPA según GAAP es considerablemente mayor, de US$1,16, pero incluye un componente importante relacionado con las inversiones de capital de la empresa y no refleja con precisión el ritmo de crecimiento del negocio principal.
- El flujo de caja libre aumentó hasta US$654 millones, un 55% interanual. Esto implica un margen de flujo de caja libre del 18%.
Sin embargo, las métricas específicas del sector y de la empresa muestran la verdadera magnitud y calidad del crecimiento.
- El GMV, o valor bruto de las mercancías vendidas en la plataforma, alcanzó los US$115.600 millones. Esto representa un crecimiento interanual del 32%, por encima del consenso de aproximadamente US$111.000 millones.
- Los ingresos recurrentes mensuales, o MRR, alcanzaron los US$221 millones, un 19% más interanual.
- La penetración de Shopify Payments, uno de los principales motores de monetización, aumentó del 64% al 68%.
En resumen, la empresa no solo está registrando un rápido ritmo de crecimiento y disciplina de costos, sino que también está dando señales de que su modelo de negocio está madurando y fortaleciéndose más rápido de lo que esperaban los accionistas.
¿Son perfectos los resultados?
No. El sentimiento podría verse afectado por una caída de aproximadamente 1 punto porcentual en el margen bruto y por el descenso del margen del segmento de suscripciones, desde el 81,6% hasta el 79,7%.
- La primera caída se debe al crecimiento más rápido del segmento Merchant Solutions, que tiene márgenes más bajos y deteriora la composición de los márgenes, pese al aumento de los beneficios.
- Mientras tanto, el margen del segmento de suscripciones está bajo presión por los costos de las soluciones de IA, que, según se informa, aumentaron hasta US$37 millones.
Previsiones
Para empresas con un apalancamiento operativo y un crecimiento tan elevados, las previsiones son absolutamente fundamentales. La dirección está mostrando confianza al elevar sus previsiones para el tercer trimestre:
- Se espera que el crecimiento interanual de los ingresos se mantenga en la "zona baja del 30%".
- Se espera que el margen de flujo de caja libre aumente por encima del 20%.
Esto representa una mejora significativa de las perspectivas. Antes de la presentación de resultados, el mercado descontaba un crecimiento de los ingresos de aproximadamente entre el 24% y el 26%.
Análisis técnico de Shopify (D1)
La valoración de la empresa sufrió una fuerte corrección este año y, en un momento determinado, llegó a caer cerca de un 50%. A pesar de haber recuperado parte de las caídas, una fuerte señal bajista procedente de las EMA100 y EMA200 podría seguir presionando la cotización. Fuente: xStation5
Las acciones de Indra repuntan más de un 3% en la jornada de hoy
Arista Networks supera las expectativas y brinda un nuevo respaldo al ciclo de inversión en IA.
Resumen de mitad de mañana: El CEO de Novo Nordisk busca tranquilizar a los inversores tras el informe de resultados💡
Los resultados empresariales no dejan a nadie indiferente...
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.