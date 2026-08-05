Las acciones de Indra repuntan más de un 3% en la jornada de hoy

Retorno de la confianza: El sólido desempeño operativo y la aceleración de caja en el segundo trimestre logran despejar las dudas generadas en el mercado tras los resultados del primer trimestre.

Rally tras el 2T: Las acciones acumulan una subida del 20,5% desde el 23 de julio gracias al fuerte crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre (+43%) y la expansión de márgenes.

Entrada de BlackRock (3%): La gestora aflora una participación del 3,002% (2,637% directo y el resto en derivados), impulsada por reajustes de gestión pasiva tras el repunte del valor.

Las acciones de Indra suben un 3% en la jornada de hoy y continúan la racha que ya acumula 5 días consecutivos. Además, ahora cuenta con un respaldo más: BlackRock. ¿Qué está ocurriendo con Indra?

Las acciones de Indra repuntan con el respaldo de BlackRock

BlackRock, una de las mayores gestoras de inversión pasiva del mundo, ha abierto una posición en Indra de alrededor de un 3%. La posición se ha abierto al contado, con un 2,637%, y el resto hasta el 3,002% con derivados.

Ahora bien, esto no significa que BlackRock esté tomando una posición activa en Indra. El caso es que desde que presentó resultados el 23 de julio, las acciones de Indra han vivido un rally del 20,5%. Esto ha podido llevar a que algunas gestoras hayan tenido que incrementar su posición en la compañía para reflejar las subidas en los diferentes índices de gestión pasiva.

Los resultados de Indra gustaron mucho al mercado y ese mismo día subieron más de un 7%. La compañía consiguió incrementar sus ingresos en más de un 43% en el segundo trimestre, acelerándose considerablemente desde el 14,6% de crecimiento del primer trimestre de este 2026. Además, el margen operativo se expandió en 0,9 puntos porcentuales y la generación de caja se aceleró.

En definitiva, después de unos resultados del primer trimestre que generaron dudas, Indra ha conseguido volver a ganarse el beneplácito del mercado con unas grandes cifras en el segundo trimestre del año.

Las acciones de Indra suben un 24% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra?

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