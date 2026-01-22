Resumen de la mañana: ¿Qué revelaron las actas del BCE?

Los índices mantienen el impulso alcista observado al inicio de la sesión. El DAX alemán sube un 1,1% intradía, el CAC40 francés un 1,15% y el FTSE100 británico un 0,4%. Al mismo tiempo, el índice polaco WIG20 destaca aún más, con un alza del 1,5%. Los inversores del Viejo Continente prestan atención a varias empresas Las acciones de Ubisoft (UBI.FR) cayeron un 34% tras el anuncio de un programa de reestructuración masiva. La compañía detiene la producción de seis juegos (incluido un remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo), retrasa otros siete títulos, cierra dos estudios y reestructura sus operaciones en cinco nuevas "casas creativas". En el mercado alemán, los inversores se centran en las acciones de Volkswagen (VOW1.DE), que se situaron en la parte alta del DAX después de que el mayor fabricante de automóviles de Europa anunciara resultados financieros mejores de lo esperado para 2025 en su división automotriz.

Las acciones de Deutsche Boerse AG (DB1.DE) subieron un 3% tras anunciar un acuerdo vinculante para adquirir Allfunds Group Ltd, una operación que valora al proveedor de servicios de fondos en unos 5.300 millones de euros.

Los contratos de futuros basados ​​en índices estadounidenses siguen al alza después de que Donald Trump se retractara ayer de la imposición de aranceles a los países que se oponen a la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Los futuros del Nasdaq 100 sube actualmente un 0,8% y los del S&P 500 un 0,5%.

Las actas de la reunión del BCE muestran que la mayoría de los banqueros consideran que la política monetaria actual es adecuada para el escenario base, lo que indica que mantener los tipos de interés en su nivel actual es más que probable. El dólar australiano domina la sesión cambiaria de hoy, con subidas de hasta un 0,7% frente al dólar estadounidense tras la publicación de los últimos datos del mercado laboral australiano. Una caída inesperada del desempleo ha aumentado una vez más la probabilidad de subidas de tipos de interés por parte del RBA, impulsando el AUD/USD a máximos de varios años.

Además del propio AUD, el NZD también muestra un excelente rendimiento. Las mayores pérdidas se observan en la libra esterlina y el yen japonés. El dólar está frenando su repunte frente al euro.

En el mercado de materias primas, observamos una detención en el alza del oro (en medio de una disminución de la agitación geopolítica), nuevos aumentos en el gas natural justo antes de la renovación del contrato y un continuo debilitamiento del crudo WTI.

Más tarde, los inversores se centrarán en las publicaciones de resultados de Wall Street y datos macroeconómicos, incluyendo: datos del PIB de EE. UU., inflación del PCE de EE. UU., datos de la EIA sobre los inventarios de gas de EE. UU. y datos del DOE sobre los inventarios de petróleo de EE. UU.

