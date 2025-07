Resumen de la primera mitad del año: Europa por delante de EEUU

Seis meses después de que Wall Street presentase sus predicciones para 2025, los conflictos mundiales y las turbulentas políticas del presidente Donald Trump han destrozado las predicciones sobre todos los activos y la economía estadounidenses, generando algunos ganadores inesperados. La primera mitad del año ha estado claramente marcada por la diferencia de rentabilidad entre los índices europeos y los estadounidenses, el índice de referencia el Euro Stoxx 600 ha superado al S&P 500 de memento por un 16% en dólares, en lo que es el mejor desempeño relativo desde 2006. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Creemos que esta tendencia positiva en Europa podría continuar en los próximos meses. Los bajos tipos de interés y las medidas de estímulo impulsarán los beneficios corporativos, y se estima que tanto EEUU como Europa generarán un crecimiento de beneficios del 10 % al 11 % el próximo año. Las acciones europeas cotizan con un descuento del 35 % respecto a sus homólogas estadounidenses, lo que genera valoraciones atractivas. Las empresas europeas además también pagan dividendos más altos, mientras que los rendimientos de las recompras se han vuelto comparables. Mejores índices del año El Ibex 35 termina como el más alcista de los grandes índices europeos, rozando el 20% de subida y superando al DAX alemán (18%). El selectivo se ha visto claramente impulsado por la banca, dado que los inversores han seguido descontando un escenario favorable para el sector a pesar de las bajadas de tipos de interés. Los resultados del primer trimestre del año se vieron notablemente beneficiados por la imputación trimestral del impuesto a la banca, frente a la imputación total en el primer trimestre del año 2024. Además, la mayoría de entidades redujeron las provisiones. De cara a la segunda mitad de año mantenemos nuestra perspectiva conservadora y creemos que las bajadas de tipos acentuarán el deterioro de las cuentas de la entidad, con un segundo trimestre del 2024 en el que ya no hubo efecto impuesto. Dado que el sector es el que más peso tiene en el selectivo, es el que mayor influencia ha tenido en esta primera mitad de año. Indra ha sido la gran protagonista a nivel individual, dada la disposición de la administración pública de convertirla en la referente dentro del sector defensa en España. Ya está siendo la principal beneficiaria de las inversiones en el sector y continúa expandiendo su negocio con divisiones de armamento o vehículos blindados. Por otro lado, el Ibex 35 ha sido uno de los índices beneficiados por la salida de capitales de las bolsas americanas durante el primer trimestre del año, dado que el mercado descontaba un efecto limitado de los aranceles de Trump en Europa. El carácter claramente cíclico de nuestro selectivo y el mayor crecimiento de España frente al resto de Europa, le ha venido bien para captar inversiones. También la debilidad de algunos países como Francia, con el CAC 40 apenas en verde. Esto también se ha visto en la evolución de la prima de riesgo, con Francia pagando 4 puntos básicos más que el bono español a 10 años con respecto al rendimiento otorgado por el bono alemán de referencia. Esto ha estado marcado por la incertidumbre política y las dificultades para cuadrar las cuentas públicas. Comportamiento de EEUU Sin duda, el primer gran impacto en la bolsa americana fue el lanzamiento de la IA de DeepSeek, que hizo tambalear los cimientos sobre los que se basaban las valoraciones de muchas compañías americanas: la superioridad de su IA. Tras las dudas sobre las inversiones en infraestructuras dedicadas a la IA por parte de las compañías americanas, vinieron las amenazas arancelarias de Trump que tuvieron su punto álgido en el mal llamado “Liberation day”. Este ataque al libre comercio provocó mayores caídas de los índices americanos y tan solo las compañías con carácter más defensivo resistieron. Tras las negociaciones de Trump los índices americanos ya están en terreno positivo en el año, pero la debilidad del dólar frente al resto de divisas del mundo está haciendo que los inversores extranjeros sigan en pérdidas. Nvidia ha recuperado la primera posición como empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, pero la dificultad de batir expectativas cada trimestre se incrementa. Se esperaba que las políticas de bajos impuestos y aranceles elevados de Trump impulsaran la inflación y redujeran las posibilidades de recortes de las tipos de interés por parte de la Reserva Federal, factores que impulsarían la supremacía del dólar hasta bien entrado 2025. En cambio, vive su peor comienzo de año desde al menos 2005, y su hegemonía se debate cada vez más. Por último, señalar las tensiones geopolíticas, que han provocado volatilidad en los precios del crudo y las empresas relacionadas. A esto se le une el conflicto abierto entre Trump y Powell, en la lucha sobre las bajadas de tipos de interés en un entorno donde lo cierto es que en el corto plazo siguen habiendo presiones al alza en la inflación.

