Resumen de la semana: Dudas en el arranque de año

Pistoletazo de salida a 2025, que empieza ofreciendo grandes titulares, en una semana con fuertes picos de volatilidad. Mientras en China, los índices están teniendo su peor comienzo de año desde 2016, en EEUU, el índice S&P 500, cotiza en su racha de caídas más larga desde el pasado mes de abril, principalmente debido a las fuertes correcciones de las grandes compañías tecnológicas. Europa por delante de EEUU El Ibex 35 consigue cerrar al alza la semana gracias principalmente al impulso de las utilities. Las subidas en el precio del gas, y la caída en la rentabilidad de los bonos, están impulsando a las empresas de la industria, que podría convertirse este ejercicio en el sector estrella dentro del selectivo nacional. A nivel particular, han destacado las subidas de Repsol, gracias al impulso del petróleo, y la recuperación de Solaria, beneficiada del incremento en el número de turbinas eólicas vendidas por parte de las empresas de la industria, que ha contagiado de optimismo al sector. En el lado opuesto encontramos a la banca que ha sufrido los malos datos macroeconómicos publicados en la región, debido a su comportamiento cíclico y la expectativa de recortes de los tipos de interés. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Europa, en general, el turismo y los servicios al consumidor son el principal punto positivo en una economía que sigue afectada por la débil actividad manufacturera y la falta de demanda de las exportaciones. Las dudas procedentes de China han tenido repercusión en las empresas más dependientes de la evolución en el gigante asiático. El Cac francés acusa los descensos que registran sus pesos pesados del sector del lujo, LVMH, Kering y Hermes, mientras que el sector automovilístico también ha sufrido sus consecuencias con caídas algo más moderadas. Por otra parte, las acciones de los fabricantes de bebidas alcohólicas estadounidenses y europeos bajan al final de semana después de que el director general de servicios de salud de Estados Unidos dijera que las etiquetas de los productos como la cerveza y el vino deberían llevar advertencias sobre su relación con el cáncer. En Wall Street, los inversores miran hacia la investidura del presidente electo Donald Trump dentro de dos semanas, lo que reducirá la incertidumbre sobre la política comercial de la primera potencia mundial. A nivel corporativo las caídas de Tesla han sido lo más destacado de la semana, al reportar unas ventas por debajo de lo esperado. En 2024 la compañía fundada por Elon Musk, ha vendido por primera vez en su historia menos vehículos que en el año previo. Además, Joe Biden ha decidido bloquear la venta de US Steel a Nippon Steel, poniendo fin a un acuerdo de 14.100 millones de dólares que ha enfrentado meses de oposición y ha generado preguntas sobre el futuro de un gigante industrial estadounidense. El presidente había indicado su oposición a la adquisición, argumentando que US Steel debería seguir siendo de propiedad estadounidense, aunque la Casa Blanca nunca ha dicho abiertamente que bloquearía el acuerdo. El dólar en búsqueda de la paridad con el euro Entre otros protagonistas de la semana, no podemos olvidarnos del euro, que baja hasta alcanzar la cota de 1,02 con el dólar, que cotiza en máximos de los dos últimos años, y se encuentra a un paso de alcanzar la paridad. Las diferencias entre la situación económica y política de ambas regiones se ven descontadas en el cruce de divisas. Por otro lado, el oro vuelve a recuperar su senda alcista de los últimos meses, mientras el bitcoin vuelve a acercarse a los 100.000 dólares. Datos clave la próxima semana La próxima semana conoceremos una batería de datos macroeconómicos. El lunes los PMIs servicios coparán el protagonismo de la jornada, sobre todo en el caso de Europa y China, con el fin de conocer si consiguen compensar la caída en manufacturas. El martes se publicará la inflación en Europa, una métrica clave que tendrá gran repercusión en los mercados financieros, y donde esperamos un pequeño repunte de los precios. El miércoles se conocerán las actas de la FED y el viernes será el turno de los datos de empleo en EEUU, que durante 2024 fueron la prioridad del mercado. Además da comienzo la temporada de resultados en EEUU, con las presentaciones de algunas de las entidades financieras más relevantes del mundo como es el caso de BlackRock o Bank Of America.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.