Resumen de la semana: Europa vuelve al foco del mercado tras años a la sombra

Optimismo con cautela en los mercados globales : mientras Wall Street recupera el ánimo gracias a la moderación de la inflación y buenos resultados empresariales, persisten riesgos relevantes —divergencia entre bancos centrales y el fin de los tipos ultrabajos en Japón— que aconsejan mantener una visión constructiva, pero selectiva, de cara al cierre del año.

La rotación sectorial impulsa a Europa : las dudas sobre el sector tecnológico están redirigiendo flujos hacia bancos y sectores cíclicos, permitiendo al Ibex 35 vivir un año histórico con el respaldo de un entorno macro más favorable y señales de confianza como la gran —aunque prudente— recompra de acciones de BBVA.

La principal cruz de los índices europeos en los últimos años se ha convertido, en apenas unas semanas, en su mayor virtud. La rotación anunciada en los mercados financieros parece haber dado por fin su pistoletazo de salida. Las dudas crecientes sobre el sector tecnológico están llevando a los inversores a ampliar su foco hacia otros sectores de la economía. Este movimiento está favoreciendo especialmente a Europa y ha permitido que el Ibex 35 viva un año histórico, con los bancos como grandes protagonistas.

El Ibex 35 sigue rompiendo máximos

El sector financiero ha encontrado además respaldo en el entorno macro. Esta semana el BCE ha revisado al alza sus expectativas de crecimiento económico y los mercados empiezan a descontar que el próximo movimiento de política monetaria podría ser incluso una subida de tipos. A nivel corporativo, BBVA ha reforzado este sentimiento positivo al anunciar la mayor recompra de acciones de su historia, por un importe de hasta 3.960 millones de euros. Esta recompra es la mayor de su historia, pero equivale solo al 3,5% de su capitalización y se percibe como conservadora dada la sólida posición de capital del banco. Tras ejecutarla, BBVA seguirá por encima de su objetivo de solvencia, lo que refuerza la idea de una estrategia prudente y deja margen para futuras devoluciones al accionista.

Junto a los bancos, también han destacado las compañías ligadas al turismo, beneficiadas por la caída del precio del petróleo ante la expectativa de un amplio superávit global, pese a las tensiones derivadas del bloqueo estadounidense a petroleros sancionados con escala en Venezuela.

En el otro lado de la moneda Repsol se ve afectada por la caída en el precio del petróleo, mientras Indra sufre la incertidumbre en torno a una posible paz en Ucrania. Cuando parece que las posturas van acercándose la UE ha llegado a un acuerdo para prestar 90.000 millones de euros a Ucrania en un momento en que busca afirmar su derecho a influir en las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia contra Kiev. Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones de la guerra. Los activos rusos quedarían inmovilizados y podrían utilizarse para reembolsar el préstamo si Moscú no lo pagase.

EEUU acaba la semana al alza

En Wall Street, la semana ha vuelto a ser una montaña rusa. Tras varias semanas de sesgo negativo y ausencia de catalizadores, el ánimo de los inversores comienza a cambiar. La publicación de datos de inflación más moderados, los buenos resultados de Micron y los avances en los acuerdos para el control de TikTok han devuelto cierto optimismo al mercado.

El optimismo sobre los recortes de la Fed ha aumentado, considerando la elevada tasa de desempleo de principios de esta semana. Sin embargo, todavía existen varios riesgos. En primer lugar, la falta de datos mantiene el riesgo de una mayor inflación en enero. En segundo lugar, mientras la Fed recorta, otros bancos centrales mundiales pausan o incluso suben los tipos. Lo más importante es que el Banco de Japón elevó su objetivo de tipo de interés oficial al 0,75 % el viernes, el nivel más alto en 30 años. El fin de los tipos de interés ultrabajos en el país asiático podría aumentar los costes para algunos inversores estadounidenses que piden prestado yenes baratos para financiar sus operaciones, a la vez que incentiva a los ahorradores japoneses a vender activos en el extranjero y traer su efectivo a casa.

En cualquier caso, ninguno de estos riesgos arruinará la Navidad ni el esperado repunte de Navidad, que una vez que los datos macro, los resultados corporativos, y la confianza han mejorado nos permitirán volver a mirar de cerca los máximos históricos.