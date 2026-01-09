Resumen de la semana: geopolítica, petróleo y mercados en máxima tensión

Economía y política vuelven a caminar de la mano, una relación que promete emociones fuertes en los próximos meses. La geopolítica ha regresado al primer plano y, con ella, la certeza de que poder y capital rara vez operan por separado, especialmente en un contexto de creciente rivalidad global.



La captura de Maduro no ha sido únicamente un episodio político, sino un movimiento con lectura de cambio de régimen y consecuencias relevantes para el equilibrio internacional. Estados Unidos no ha actuado solo por ideología. Detrás de la decisión pesan intereses estratégicos como el acceso al petróleo, las tierras raras y otras materias primas clave, además del control geopolítico frente a China y Rusia. En plena carrera por reforzar su política industrial, asegurar energía y minerales críticos resulta esencial para sostener la economía, abastecer la industria de defensa y acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.

El Ibex 35 rompe nuevos máximos históricos

El Ibex 35 no ha permanecido ajeno a estos movimientos. De forma directa, compañías como Telefónica y, especialmente, Repsol han seguido con atención los acontecimientos. La reunión de la petrolera española con Trump en la Casa Blanca para valorar el futuro del sector petrolífero en un país que necesita fuertes inversiones para su modernización ha elevado el foco del mercado. Repsol reportó que en 2024 produjo de media unos 67.000 barriles de petróleo al día, lo que daría como resultado alrededor de un total de 24 millones de barriles, lo cual supone cerca del 12% de la producción total de ese año, siendo por tanto, una parte material de su negocio, a pesar de que se pasaba por alto por las pérdidas obtenidas en otros años y la incertidumbre de la región.



De manera indirecta, Indra ha sido una de las grandes beneficiadas de la semana, reflejando el creciente interés por el sector de defensa. La incertidumbre generada por Venezuela, junto con las amenazas de Trump sobre Groenlandia, ha acelerado el objetivo de Europa de reducir su dependencia de Estados Unidos. A su vez el anuncio del crecimiento del 50% en el presupuesto del propio gobierno de EEUU en la industria militar, nos hace generar fuertes sospechas de que más que una tendencia táctica estamos ante un cambio estructural en el sector de la defensa.



Entre las ganadores de la semana podemos incluir a entidades ligadas al turismo gracias a la expectativa de nuevas rutas en Venezuela y constructoras encabezadas por ACS, que avanza tras adjudicarse un contrato por valor de 380 millones de dólares para la mejora del aeropuerto de Los Ángeles, además de las expectativas de nuevos proyectos internacionales entre los que podría destacar la reconstrucción de Venezuela.



A nivel particular Puig también ha sido otra de las firmas con mayores movimientos de la semana. Diferentes casas de análisis han modificado sus perspectivas sobre la compañía, y aunque la narrativa actual es que el segmento de fragancias a nivel mundial se ralentizará, creemos que podríamos ver un cambio de tendencia antes de lo que el mercado espera. Pensamos esto debido a los resultados que el sector del lujo reportó en el tercer trimestre, que mostraron una mejora del consumo, sobre todo en la parte aspiracional.

Los datos de empleo alejan nuevos recortes de la FED

Mientras tanto, los mercados globales continúan marcando máximos históricos. Europa, Estados Unidos y los emergentes han iniciado el año con fuerza, estos últimos impulsados por el auge de las materias primas, con el oro, la plata y el cobre manteniendo su tendencia alcista pese a las importantes subidas acumuladas.



En el caso de la plata afronta presiones a corto plazo ante el próximo reequilibrio anual de los índices de materias primas. Este factor técnico, unido a un posicionamiento todavía moderado tras las fuertes subidas recientes que incrementa el riesgo de correcciones puntuales en el corto plazo.



El repunte de principios de año del S&P 500 ha perdido fuerza en las últimas dos sesiones. Este período se ha caracterizado por una rotación desde algunos de los nombres más importantes de la inteligencia artificial de los últimos años hacia un conjunto más amplio de actores.



En el ámbito económico se han publicado diferentes cifras del mercado laboral y en general los datos muestran un mercado laboral globalmente lento, pero no un indicio de recesión. Las revisiones a la baja de los meses anteriores han llevado la media móvil de la creación de empleo de tres meses a territorio negativo. Si bien una oferta laboral más limitada puede explicar parte de esta dinámica, la pérdida sostenida de empleos no inspira confianza. Es probable que la economía estadounidense necesite apoyo adicional de la Reserva Federal, pero no de inmediato.



Si bien los datos generales parecen aceptables, varios sectores están perdiendo personal. Si no fuera por la vertiginosa contratación en hospitales y atención médica, el panorama sería más débil, sobre todo en la fuerte disminución de los empleos en grandes almacenes y grandes superficies, lo cual puede agravar la situación de la economía en forma de K. Si la demanda en ese tipo de comercios minoristas de productos generales está disminuyendo, e impulsando a esos empleadores a contratar menos trabajadores, podría deberse a un consumidor de gama baja que está reduciendo el gasto.



Donald Trump también ha sido protagonista por otras razones. Entre ellas acaba de lanzar su última herramienta en su batalla contra las altas tasas hipotecarias para hacer que la compra de viviendas sea más asequible. El plan de Trump para la compra de bonos hipotecarios por valor de 200.000 millones de dólares hizo que las acciones vinculadas a hipotecas, como LoanDepot y Rocket Cos, se dispararon. En otras noticias, Glencore subió un 10% en Londres tras reanudar las negociaciones con Rio Tinto Group para formar la mayor minera del mundo.



El dólar alcanzó un máximo de un mes junto con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores se preparan para el posible fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles del presidente Donald Trump.