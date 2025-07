Resumen de la semana: Los mercados financieros apuntan a nuevos máximos

Semana al alza de los principales selectivos mundiales que siguen marcando hitos históricos. El optimismo se ha disparado de nuevo gracias a los acuerdos comerciales y los resultados corporativos. Empresas más destacadas en el Ibex 35 Los bancos han sido de nuevo los grandes protagonistas del Ibex 35. Gracias a las buenas cifras presentadas en los últimos días, consiguen salir de la zona de consolidación de las últimas semanas. Entre ellos destaca Sabadell, que ha mostrado una gran fortaleza, permitiendo a la directiva reforzar la idea de que la entidad en solitario puede generar más rentabilidad para el accionista que integrada en BBVA. Las cifras de hoy eran clave y suponían una “bola de partido” importante que parece que ha sido capaz de ganar. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, Bankinter ha sorprendido por su fortaleza. Sus acciones se han disparado gracias a la publicación de beneficio neto por encima del consenso, impulsado principalmente por el margen de intereses gracias a un fuerte crecimiento del volumen, el incremento de las comisiones y márgenes resilientes. Un punto que llama la atención es el crecimiento de la cartera hipotecaria, que ha aumentado en un 6% interanual y un 1,6% intertrimestral. Esto casa con el incremento de los precios de la vivienda, por lo que el sector bancario español probablemente incremente su exposición a este segmento. En el lado opuesto encontramos a las utilities y especialmente a Iberdrola, dado que sus resultados decepcionaron. La compañía ha sufrido una fuerte caída tras presentar unos resultados del segundo trimestre que reflejan un descenso de ingresos debido a la bajada de precios de la electricidad en varias de sus áreas de operación. Además, ha anunciado una ampliación de capital por 5.000 millones de euros con el objetivo de reforzar su negocio de redes, especialmente en Reino Unido y Estados Unidos. Además, las empresas energéticas, en general, se han visto afectadas por el rechazo del Congreso al decreto “antiapagones”. También ha decepcionado los resultados de Acerinox. A pesar del crecimiento experimentado en el primer trimestre del año, la tensión geopolítica, el encarecimiento de las materias primas y los aranceles han supuesto un entorno hostil para el desempeño operativo de la compañía. El BCE mantiene los tipos sin cambios En Europa, el BCE ha decidido mantener los tipos sin cambios por primera vez en un año, a la espera de tener más clara la situación económica, mientras las entidades financieras han ayudado a los selectivos a marcar nuevos máximos, y el sector automovilístico festejaba con subidas la esperanza de un acuerdo con EEUU. La presidenta Christine Lagarde dijo que el Banco Central Europeo está en modo de “esperar y ver” después de dejar los tipos de interés sin cambios por primera vez en más de un año en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos. Los mercados han reducido sus apuestas sobre un último recorte de un cuarto de punto este año, estimando una probabilidad del 70% frente al 90% anterior, pero las dudas sobre el crecimiento económico y el proceso de desinflación podrían acelerar sus próximos pasos. Los resultados impulsan las esperanzas de la IA En Wall Street, los selectivos no aflojan y siguen rompiendo máximos. Hasta la fecha, el 83% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han superado las expectativas de beneficios. Después de una subida del 28% desde sus mínimos de abril, el S&P 500 registró su décimo récord en 19 días hábiles. El optimismo sobre la IA de la empresa matriz de Google impulsó el repunte de empresas como Nvidia , que también alcanzó un nuevo máximo Los resultados de Tesla han sido el principal lunar de esta semana, mientras que Alphabet ha despejado fantasmas. Sus negocios principales enfrentan amenazas claras: el buscador insignia de Google está siendo atacado por bots de inteligencia artificial como ChatGPT, y Tesla se ve afectada por la pérdida de subsidios y la feroz competencia de sus rivales chinos. Sin embargo, para las grandes tecnológicas, la reducción de su negocio principal nunca es una sentencia de muerte. Si algo ha mantenido a las empresas tecnológicas estadounidenses en la cima del mundo, es su capacidad de reinventarse. Esta semana también hemos tenido la vuelta de las acciones meme. Una acción con muchas posiciones cortas suele ser un buen punto de partida. Muchos inversores son extremadamente sensibles a la posibilidad de un repunte bursátil. Si la acción sube, quienes la han vendido en corto deben recomprarla a precios más altos, y si se utilizan las redes sociales para hacer que la mayor cantidad de personas posible piense que algo extraordinario está sucediendo, pasa lo que hemos visto esta semana con empresas como Kohl's, Opendoor, o GoPro. Donald Trump ha conseguido esta semana nuevas victorias, en forma de acuerdos comerciales, y aunque en esta ocasión ha dejado a un lado sus ataques a Jerome Powell, ha decidido ir personalmente al nuevo edificio de la FED en Washington para valorar un posible sobrecoste de las obras. Esta es la cuarta visita de un presidente desde 1937, huelga decir que esta es diferente, y su objetivo es buscar nuevos argumentos para despedir a su presidente. Parece que Trump va perdiendo la paciencia y busca nuevas fórmulas para despedir a Jerome Powell. Japón es ahora mismo una de las grandes preocupaciones del mercado. Los tramos más largos de la curva siguen subiendo, rompiendo niveles históricos, ante las dudas que arroja la inestabilidad política, la falta de demanda en las últimas subastas y su elevada deuda.



